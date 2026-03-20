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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीआपका बैंक अकाउंट फ्रीज तो नहीं हो गया, जानें कैसे करवा सकते हैं एक्टिव?

आपका बैंक अकाउंट फ्रीज तो नहीं हो गया, जानें कैसे करवा सकते हैं एक्टिव?

जब किसी बैंक खाते पर अस्थायी रूप से लेनदेन रोक दिया जाता है तो उसे अकाउंट फ्रीज कहा जाता है. इस दौरान खाते में पैसा मौजूद रहता है, लेकिन आप उसे निकाल या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Mar 2026 04:27 PM (IST)
जब किसी बैंक खाते पर अस्थायी रूप से लेनदेन रोक दिया जाता है तो उसे अकाउंट फ्रीज कहा जाता है. इस दौरान खाते में पैसा मौजूद रहता है, लेकिन आप उसे निकाल या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं.

आज के समय में बैंक अकाउंट हमारी डेली लाइफ का बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है. सैलरी से लेकर ऑनलाइन पेमेंट, ईएमआई और सरकारी योजनाओं का पैसा सब कुछ बैंक खाते के जरिए ही चलता है. ऐसे में अगर अचानक आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो यह बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. अकाउंट फ्रीज होने के चलते न आप पैसे निकाल सकते हैं और नहीं ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. जिसके चलते लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को यह समझना जरूरी है कि अकाउंट फ्रीज क्यों होता है और इसे दोबारा कैसे चालू किया जाता है.

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दरअसल, जब किसी बैंक खाते पर अस्थायी रूप से लेनदेन रोक दिया जाता है तो उसे अकाउंट फ्रीज कहा जाता है. इस दौरान खाते में पैसा मौजूद रहता है, लेकिन आप उसे निकाल या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं.
दरअसल, जब किसी बैंक खाते पर अस्थायी रूप से लेनदेन रोक दिया जाता है तो उसे अकाउंट फ्रीज कहा जाता है. इस दौरान खाते में पैसा मौजूद रहता है, लेकिन आप उसे निकाल या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं.
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वहीं बैंक अकाउंट फ्रीज होने के पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं, इनमें सबसे आम कारण केवाईसी अपडेट न करना होता है. लंबे समय तक केवाईसी अपडेट नहीं किया जाता है तो बैंक सुरक्षा लिहाज से अकाउंट पर रोक लगा सकता है.
वहीं बैंक अकाउंट फ्रीज होने के पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं, इनमें सबसे आम कारण केवाईसी अपडेट न करना होता है. लंबे समय तक केवाईसी अपडेट नहीं किया जाता है तो बैंक सुरक्षा लिहाज से अकाउंट पर रोक लगा सकता है.
Published at : 20 Mar 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Bank Account Freeze How To Unfreeze Account KYC Update Bank Dormant Account Rules

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