अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद खास है. राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत युवाओं को आर्थिक मदद देकर उन्हें नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जा रहा है. खास बात यह है कि इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल जल्द ही बंद होने वाला है, इसलिए जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उन्हें जल्दी करना चाहिए. सरकार की इस योजना में 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें से आधी रकम यानी 5 लाख रुपये आपको वापस नहीं करनी होती है. यही कारण है कि यह योजना युवाओं के बीच काफी फेमस हो रही है.

क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक जरूरी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है. इसके तहत सरकार नए उद्योग या स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता देती है ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें.

बंद होने वाला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल

इस योजना के लिए आवेदन की लास्ट डेट 25 मार्च 2026 कर दी गई है. इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और फिर आवेदन का मौका नहीं मिलेगा.इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए.

किन-किन क्षेत्रों में शुरू कर सकते हैं बिजनेस?

सरकार ने इस योजना के तहत बिजनेस के ऑप्शन को बढ़ाकर अब 78 अलग-अलग क्षेत्रों तक कर दिया है. इसका मतलब है कि आप अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कई तरह के उद्योग या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं.

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कौन लोग कर सकते हैं आवेदन?

इस योजना का लाभ बिहार के स्थायी निवासी ले सकते हैं. इसमें युवा पुरुष और महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), सामान्य वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं. इस योजना के लिए उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई या पॉलिटेक्निक पास होना जरूरी है. इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है.

कितनी मिलेगी आर्थिक मदद?

इस योजना के तहत सरकार अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है, जिसमें से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलते हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता, जबकि बाकी 5 लाख रुपये लोन के रूप में दिए जाते हैं जिन्हें आसान किस्तों में चुकाना होता है. खास बात यह है कि महिलाओं और SC/ST वर्ग के लाभार्थियों को यह लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त मिलता है, जबकि सामान्य और OBC वर्ग के लोगों को सिर्फ 1 प्रतिशत का बहुत कम ब्याज दर देना होती है. लोन चुकाने के लिए सरकार 7 साल यानी कुल 84 किस्तों का समय देती है, जिससे लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है और वे आसानी से अपना बिजनेस चला सकें.

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