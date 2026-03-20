हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबंद होने वाला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल, 10 लाख तक के लोन में वापस करने होते हैं बस 5 लाख

बंद होने वाला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल, 10 लाख तक के लोन में वापस करने होते हैं बस 5 लाख

सरकार की इस योजना में 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें से आधी रकम यानी 5 लाख रुपये आपको वापस नहीं करनी होती है. यही कारण है कि यह योजना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 Mar 2026 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद खास है. राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत युवाओं को आर्थिक मदद देकर उन्हें नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जा रहा है. खास बात यह है कि इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पोर्टल जल्द ही बंद होने वाला है, इसलिए जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उन्हें जल्दी करना चाहिए. सरकार की इस योजना में 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें से आधी रकम यानी 5 लाख रुपये आपको वापस नहीं करनी होती है. यही कारण है कि यह योजना युवाओं के बीच काफी फेमस हो रही है. 

क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक जरूरी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है. इसके तहत सरकार नए उद्योग या स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता देती है ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें.

बंद होने वाला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल

इस योजना के लिए आवेदन की लास्ट डेट 25 मार्च 2026 कर दी गई है. इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और फिर आवेदन का मौका नहीं मिलेगा.इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए. 

किन-किन क्षेत्रों में शुरू कर सकते हैं बिजनेस?

सरकार ने इस योजना के तहत बिजनेस के ऑप्शन को बढ़ाकर अब 78 अलग-अलग क्षेत्रों तक कर दिया है. इसका मतलब है कि आप अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कई तरह के उद्योग या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - अगर आप खेती करते हैं तो आपके काम की हैं ये सरकारी योजनाएं , जान लें कैसे मिलेगा फायदा 

कौन लोग कर सकते हैं आवेदन?

इस योजना का लाभ बिहार के स्थायी निवासी ले सकते हैं. इसमें युवा पुरुष और महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), सामान्य वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं. इस योजना के लिए उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई या पॉलिटेक्निक पास होना जरूरी है. इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है. 

कितनी मिलेगी आर्थिक मदद?

इस योजना के तहत सरकार अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है, जिसमें से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलते हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता, जबकि बाकी 5 लाख रुपये लोन के रूप में दिए जाते हैं जिन्हें आसान किस्तों में चुकाना होता है. खास बात यह है कि महिलाओं और SC/ST वर्ग के लाभार्थियों को यह लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त मिलता है, जबकि सामान्य और OBC वर्ग के लोगों को सिर्फ 1 प्रतिशत का बहुत कम ब्याज दर देना होती है. लोन चुकाने के लिए सरकार 7 साल यानी कुल 84 किस्तों का समय देती है, जिससे लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है और वे आसानी से अपना बिजनेस चला सकें. 

यह भी पढ़ें -  कितने रुपये में दिल्ली से बिहार ले जाएगी DTC की इलेक्ट्रिक बस? एक क्लिक में समझ लें पूरा रूट

Published at : 20 Mar 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Mukhyamantri Udyami Yojana Employment Scheme Self Employment Scheme Government Assistance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बंद होने वाला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल, 10 लाख तक के लोन में वापस करने होते हैं बस 5 लाख
बंद होने वाला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल, 10 लाख तक के लोन में वापस करने होते हैं बस 5 लाख
यूटिलिटी
PNB में खाता है तो कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट?
PNB में खाता है तो कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट?
यूटिलिटी
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
यूटिलिटी
स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?
स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?
Advertisement

वीडियोज

Iran Attack on Gas Field: गैस प्लांट पर ईरान की नजर...Trump ने मारी पलटी! | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: ईरान की नई लहर...खाड़ी देशों पर कहर ! | Iran Attack on Gas Field | Breaking
Netanyahu PC: 'मैं जिंदा हूं..' Live आकर नेतन्याहू ने दे दी अटकलों पर सफाई | Iran Israel War
महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Oil Producing Countries: सबसे ज्यादा तेल उत्पादन वाले 10 देशों की ये रही लिस्ट, टॉप पर कौन, भारत का नंबर कितना?
सबसे ज्यादा तेल उत्पादन वाले 10 देशों की ये रही लिस्ट, टॉप पर कौन, भारत का नंबर कितना?
दिल्ली NCR
दिल्ली दंगों के आरोपी शरलीज इमाम 6 साल बाद 10 दिन के लिए आए जेल से बाहर
दिल्ली दंगों के आरोपी शरलीज इमाम 6 साल बाद 10 दिन के लिए आए जेल से बाहर
इंडिया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
क्रिकेट
विराट और गेल नहीं, आईपीएल में इस धुरंधर बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप, देखें सभी सीजन की लिस्ट
विराट और गेल नहीं, आईपीएल में इस धुरंधर बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप, देखें सभी सीजन की लिस्ट
ओटीटी
Friday OTT Release: 'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड को बना देंगी धमाकेदार
'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
विश्व
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
हेल्थ
Constipation Relief Tips: क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
यूटिलिटी
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget