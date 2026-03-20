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घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?

Tax Rules Changes From 1st April: 1 अप्रैल 2026 से टैक्स के नियमों में बदलाव लागू हो सकते हैं. जिनमें सैलरी, कंपनी से मिलने वाले घर, गाड़ी और अलाउंस पर टैक्स का तरीका बदलेगा. जानें कितना पड़ेगा असर.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 20 Mar 2026 11:21 AM (IST)
Tax Rules Changes From 1st April: 1 अप्रैल 2026 से टैक्स के नियमों में बदलाव लागू हो सकते हैं. जिनमें सैलरी, कंपनी से मिलने वाले घर, गाड़ी और अलाउंस पर टैक्स का तरीका बदलेगा. जानें कितना पड़ेगा असर.

सरकार 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है. पुराना सिस्टम हटाकर नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा. जिससे नौकरीपेशा लोगों की सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों पर टैक्स कैसे लगेगा. ड्राफ्ट रूल्स में सैलरी, घर, गाड़ी और दूसरे अलाउंस की वैल्यू तय करने का फिक्स फॉर्मूला रखा गया है.

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नए ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 की जाएगी. अब कंपनी से मिलने वाले फायदों जैसे घर, कार, फ्री मील और एजुकेशन अलाउंस को एक फिक्स्ड वैल्यू के हिसाब से टैक्स में शामिल किया जाएगा.
नए ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 की जाएगी. अब कंपनी से मिलने वाले फायदों जैसे घर, कार, फ्री मील और एजुकेशन अलाउंस को एक फिक्स्ड वैल्यू के हिसाब से टैक्स में शामिल किया जाएगा.
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कंपनी से मिलने वाले घर का टैक्स अब शहर की आबादी के हिसाब से लगेगा. 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में सैलरी का 10%, 15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में 7.5%, और छोटे शहर या एरिया में 5% टैक्स लगेगा. पहले ये रेट 15% तक थी. यानी अब लोग कम टैक्स देंगे और फायदा सीधा उनकी जेब में आएगा.
कंपनी से मिलने वाले घर का टैक्स अब शहर की आबादी के हिसाब से लगेगा. 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में सैलरी का 10%, 15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में 7.5%, और छोटे शहर या एरिया में 5% टैक्स लगेगा. पहले ये रेट 15% तक थी. यानी अब लोग कम टैक्स देंगे और फायदा सीधा उनकी जेब में आएगा.
Published at : 20 Mar 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
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