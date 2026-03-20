घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?

कंपनी से मिलने वाले घर का टैक्स अब शहर की आबादी के हिसाब से लगेगा. 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में सैलरी का 10%, 15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में 7.5%, और छोटे शहर या एरिया में 5% टैक्स लगेगा. पहले ये रेट 15% तक थी. यानी अब लोग कम टैक्स देंगे और फायदा सीधा उनकी जेब में आएगा.