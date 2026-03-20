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घर, गाड़ी से लेकर सैलरी तक... 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें कितना पड़ेगा असर?
Tax Rules Changes From 1st April: 1 अप्रैल 2026 से टैक्स के नियमों में बदलाव लागू हो सकते हैं. जिनमें सैलरी, कंपनी से मिलने वाले घर, गाड़ी और अलाउंस पर टैक्स का तरीका बदलेगा. जानें कितना पड़ेगा असर.
सरकार 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है. पुराना सिस्टम हटाकर नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा. जिससे नौकरीपेशा लोगों की सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों पर टैक्स कैसे लगेगा. ड्राफ्ट रूल्स में सैलरी, घर, गाड़ी और दूसरे अलाउंस की वैल्यू तय करने का फिक्स फॉर्मूला रखा गया है.
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Published at : 20 Mar 2026 11:21 AM (IST)
Tags :Salary Income Tax Utility News
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion