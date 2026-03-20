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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPNB में खाता है तो कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट?

PNB में खाता है तो कर लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट?

इसका मतलब यह होगा कि आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे और न ही कोई ऑनलाइन लेन-देन कर सकेंगे. यह कदम बैंक ने सुरक्षा कारणों और Reserve Bank of India (RBI) के नियमों का पालन करने के लिए उठाया है. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 Mar 2026 01:11 PM (IST)
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अगर आपका Punjab National Bank (PNB) में खाता है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है. बैंक ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए गए तो 16 अप्रैल 2026 के बाद कई खातों पर रोक लग सकती है. इसका मतलब यह होगा कि आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे और न ही कोई ऑनलाइन लेन-देन कर सकेंगे. यह कदम बैंक ने सुरक्षा कारणों और Reserve Bank of India के नियमों का पालन करने के लिए उठाया है. 

आजकल बैंकिंग से जुड़े मैसेज हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस बार लापरवाही भारी पड़ सकती है. खासकर उन लोगों के लिए जिनका खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है या जिनकी KYC जानकारी अपडेट नहीं है. 16 अप्रैल की तारीख ऐसे ग्राहकों के लिए आखिरी मौका मानी जा रही है. अगर आपने इस तारीख तक जरूरी अपडेट नहीं किए, तो आपका खाता अस्थायी रूप से बंद या फ्रीज किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें - छत्तीसगढ़ से जाने वाले हैं तो तुरंत पढ़ें यह खबर, इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल, देख लें लिस्ट

क्यों बंद हो सकता है आपका अकाउंट?

बैंक के अनुसार, जिन खातों में लंबे समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ है या जिनकी KYC अधूरी है, वे खाते खतरे में हैं. अगर आपने अपना आधार, पैन या पता अपडेट नहीं किया है, तो आपका अकाउंट भी इस लिस्ट में आ सकता है. ऐसे खाते बैंक के रिकॉर्ड में संदिग्ध या इनएक्टिव माने जाते हैं. इसलिए बैंक इन्हें बंद करने का फैसला ले सकता है. अगर आपके खाते में लंबे समय तक कोई पैसा जमा या निकासी नहीं होती, तो वह अकाउंट इनएक्टिव माना जाता है. खासकर अगर बैलेंस भी जीरो है, तो बैंक ऐसे खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. अगर आपने समय रहते जरूरी जानकारी अपडेट नहीं कराई, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है. बैंक का यह कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है ताकि धोखाधड़ी और गलत ट्रांजैक्शन को रोका जा सके.

किन लोगों पर पड़ेगा असर?

यह नियम हर ग्राहक पर लागू नहीं होगा. सिर्फ उन्हीं खातों पर असर पड़ेगा, जिनकी KYC अपडेट नहीं है, जिनमें लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और जिनका बैलेंस शून्य या बहुत कम है.अगर आपका खाता नियमित रूप से चल रहा है और आपकी सभी जानकारी अपडेट है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

PNB में खाता है तो कर लें ये काम

इस समस्या से बचना बहुत आसान है. आप बस अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर KYC अपडेट करें. आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करें. अगर जानकारी पहले से सही है, तो डिक्लेरेशन देकर भी काम हो सकता है. अपने अकाउंट में छोटा सा ट्रांजेक्शन करें. ध्यान रखें कि सिर्फ ट्रांजैक्शन करने से काम नहीं चलेगा, KYC अपडेट जरूरी है. बैंक कभी भी बिना अलग से नोटिस दिए अकाउंट बंद कर सकता है. समय रहते कार्रवाई करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है

 छोटा ट्रांजैक्शन भी है जरूरी

अगर आपका खाता लंबे समय से बंद पड़ा है, तो उसे एक्टिव रखने के लिए एक छोटा सा ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ ट्रांजैक्शन काफी नहीं है. KYC अपडेट होना जरूरी है. ऐसे में आखिरी समय का इंतजार करना ठीक नहीं है. अगर आपका भी PNB में खाता है, तो आज ही उसकी स्थिति जांच लें और 16 अप्रैल से पहले KYC अपडेट करके आप अपने खाते को सुरक्षित और चालू रख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - स्मार्टफोन यूज करते समय ये छोटी आदत प्राइवेसी पर पड़ सकती है भारी, जानें नुकसान से कैसे बचें?

Published at : 20 Mar 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Bank Account Closed PNB Account Update KYC Update Required PNB Alert 2026
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