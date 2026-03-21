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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी: क्लासरूम के बाहर छात्र को मारी गोली, मौत के बाद उग्र प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार

Varanasi News In Hindi: कॉलेज में ग्रेजुएशन के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की कॉलेज के ही एक अन्य छात्र मंजित कुमार से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद यह घटना घटित हुई.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 21 Mar 2026 06:31 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुक्रवार सुबह प्रतिष्ठित उदय प्रताप कॉलेज परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक छात्र को कॉलेज में ही पढ़ने वाले एक अन्य छात्र ने गोली मार दी. इसके बाद पूरे कॉलेज परिसर में मानो हड़कम्प मच गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद कॉलेज के अन्य छात्र न सिर्फ भयभीत हो गए, बल्कि वहां पर मौजूद अध्यापक और अन्य कर्मचारीयों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्लासरूम के बाहर ही ऐसी घटना कैसे हो गई. छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. 

घटना के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी. सूचना अपर पहुंची पुलिस ने स्थिति काबू की. लेकिन कॉलेज परिसर में इस तरह से छात्र की हत्या ने शहर में कानून व्यवस्था और कॉलेज प्रबन्धन पर सवाल जरुर खड़े कर दिए हैं. पुलिस अधिकारियों की मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

हर दिन की तरह शुक्रवार के दिन भी सभी छात्र उदय प्रताप कॉलेज में अध्ययन के लिए पहुंचे थे. तभी क्लास रूम के बाहर एक छात्र को गोली मारने की आवाज सुनाई देती है. इसके बाद परिसर में मानो हड़कम्प मच जाता है. एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज में ग्रेजुएशन के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की कॉलेज के ही एक अन्य छात्र मंजित कुमार से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद यह घटना घटित हुई.

इस घटना के बाद छात्रों में भी भारी आक्रोश देखा गया,  कॉलेज परिसर में उग्र प्रदर्शन के साथ-साथ प्रमुख द्वार के बाहर छात्रों ने बैठकर इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भी छात्रों की नाराजगी देखी गई, उनका कहना है की परीक्षा के दौर में कोई भी छात्र असलहा लेकर परिसर में कैसे प्रवेश कर गया. यह छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है. अस्पताल परिसर से लेकर ट्रामा सेंटर तक मृतक सूर्य प्रताप के परिजन और उसके साथी छात्र मौजूद रहे. मां और परिवार के अन्य सदस्य बिल्कुल बेसुध नज़र आ रहे थे. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के वरुणा ज़ोन DCP प्रमोद कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी मनजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी. 

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Published at : 21 Mar 2026 06:31 AM (IST)
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UP NEWS Student Murder VARANASI NEWS
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