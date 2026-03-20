नवरात्रि शुरू होते ही बाजार में बिकने लगा नकली कुट्टू का आटा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

Kuttu Atta Purity Checking Tips: नवरात्रि शुरू होते ही बाजार में कुट्टू के आटे की डिमांड अचानक बढ़ जाती है. लोग व्रत में पूरी, पकौड़ी और चिला बनाने के लिए इसे खूब खरीदते हैं. लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर कई जगह मिलावटी कुट्टू का आटा भी बेचा जा रहा है. अक्सर देखा जाता है कि मिलावटी आटा खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं.

असली जैसा दिखने वाला यह आटा अंदर से पूरी तरह नकली हो सकता है. जो सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है. डॉक्टर बताते हैं कि ऐसे आटे से पेट दर्द, उल्टी, गैस और कब्ज जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि खरीदते वक्त थोड़ी सावधानी बरती जाए. जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके.

महक और बनावट से ऐसे पहचानें असली आटा

कुट्टू के आटे की असली पहचान उसकी महक और बनावट में छिपी होती है. जब आप असली कुट्टू का आटा सूंघते हैं. तो उसमें हल्की मिट्टी जैसी खुशबू आती है. जो नेचुरल लगती है. वहीं मिलावटी आटे में या तो कोई खास गंध नहीं होती या फिर उसमें बासीपन महसूस होता है. इसी तरह अगर आप इसे हाथ में लेकर रगड़ते हैं. तो असली आटा थोड़ा दानेदार और खुरदरा लगता है. उंगलियों के बीच हल्की दरदरी फील आती है. इसके उलट नकली आटा बहुत ज्यादा महीन और पाउडर जैसा मुलायम होता है. क्योंकि उसमें अक्सर मैदा या दूसरे सस्ते आटे की मिलावट की जाती है.

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रंग और पानी से करें आसान टेस्ट

आप कुट्टू के आटे का रंग देखकर भी काफी हद तक पहचान कर सकते हैं. असली कुट्टू का आटा हल्का भूरा होता ह ना बहुत सफेद और ना ही चमकीला. अगर आटा जरूरत से ज्यादा सफेद या शाइन कर रहा है. तो समझ लें कुछ गड़बड़ हो सकती है. इसके अलावा एक आसान पानी टेस्ट भी है. एक गिलास पानी में थोड़ा आटा डालें. असली कुट्टू का आटा ऊपर तैरता है और धीरे धीरे घुलता है. जबकि मिलावटी आटा जल्दी नीचे बैठ जाता है या गुठलियां बनाकर चिपकने लगता है.

पकाने के बाद और पैकिंग पर रखें नजर

जब आप कुट्टू के आटे से कुछ बनाते हैं. तो उसका स्वाद भी बहुत कुछ बता देता है. असली आटे से बनी पूरी या पकौड़ी में हल्का सा मीठापन होता है और ये पेट को लंबे समय तक भरा रखती है. वहीं नकली आटे से बनी चीजें अक्सर बेस्वाद होती हैं और जल्दी खराब भी हो जाती हैं. खरीदते समय पैकिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है. हमेशा ऐसे पैकेट लें जिन पर FSSAI मार्क, कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट साफ लिखी हो. खुले में बिक रहे आटे से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें. क्योंकि वहीं मिलावट का खतरा सबसे ज्यादा होता है.

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