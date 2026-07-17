फ्लाइट डिले होने पर नहीं होगी परेशानी, Air India ऐप खुद बताएगा होटल, ऑफलाइन भी करेगा काम

Air India App: अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अगर आपकी फ्लाइट कभी अचानक लेट या कैंसिल हो जाती है, तो अब आपको होटल के लिए एयरपोर्ट पर परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल Air India ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आपको टिकट बुकिंग से लेकर बैगेज ट्रैकिंग और फ्लाइट से जुड़ी कई सुविधाएं मिलेंगी.

इसकी सबसे खास बात यह है कि इस ऐप में जेनरेटिव AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके सफर को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और आसान बनाने में मदद करेगी. इस ऐप के जरिए आप जरूरत के हिसाब से बेहतर ट्रैवल प्लान कर सकते हैं. इसके अलावा ऐप में बैगेज सिक्योरिटी के लिए Apple AirTag और Google Tracker जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी दिया गया है.

फ्लाइट लेट होने पर ऐप देगा होटल और कैब की जानकारी

Air India ने ऐप में एक खास फीचर जोड़ा है, जिससे फ्लाइट में देरी या किसी भी तरह की परेशानी होने पर आपको को तुरंत मदद मिल सकती है.

ऐप पर ही होटल और ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन दिखाई देंगे.

फ्लाइट प्रभावित होने पर ऐप यात्रियों को तुरंत अलर्ट भेजेगा.

आप अपनी जरूरत के मुताबिक होटल बुकिंग या डिजिटल वाउचर जनरेट कर सकते हैं.

एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है.

आप उसी रूट पर अगले 3 दिनों तक दूसरी फ्लाइट में फ्री रीबुकिंग का विकल्प चुन सकते हैं.

जरूरत पड़ने पर आप रिफंड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

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होटल और खाने की सुविधा के क्या होंगे नियम?

अगर आपकी फ्लाइट में देरी के कारण एयरलाइन की ओर से होटल की सुविधा दी जाती है, तो इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा. होटल में ठहरने के साथ आपको खाने की सुविधा भी दी जा सकती है.

आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा.

होटल की सुविधा सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगी, जिनका नाम एयरलाइन की लिस्ट में होगा.

होटल और खाने के अलावा होने वाला अतिरिक्त खर्च आपको खुद उठाना पड़ सकता है.

बिना इंटरनेट भी इस्तेमाल कर पाएंगे कई फीचर्स

Air India ने ऐप में कुछ सेवाओं को ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध कराया है. यानी इंटरनेट कनेक्शन न होने पर भी आप कई तरह की जरूरी सुविधाओं का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे.

My Trips की जानकारी

फ्लाइट स्टेटस चेक करना

बैगेज ट्रैकिंग

फूड और बेवरेज मेन्यू देखना

हर फ्लाइट डिले पर नहीं मिलेगी सुविधा

आपको बताया दें कि हर बार फ्लाइट लेट या कैंसिल होने की स्थिति में होटल, कैब, खाना या रिफंड की सुविधा मिलना जरूरी नहीं है. यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि फ्लाइट में देरी या कैंसिल होने के कारण या यात्रियों को इसकी जानकारी कितनी पहले दी गई है.

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