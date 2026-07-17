INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीAir India App: फ्लाइट डिले होने पर नहीं होगी परेशानी, Air India ऐप खुद बताएगा होटल, ऑफलाइन भी करेगा काम

Air India App: फ्लाइट डिले होने पर नहीं होगी परेशानी, Air India ऐप खुद बताएगा होटल, ऑफलाइन भी करेगा काम

Air India Update: Air India ने नया AI आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें टिकट बुकिंग, बैगेज ट्रैकिंग और फ्लाइट अपडेट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. आइए जानते हैं इसके खास फीचर्स.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

Air India App: अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अगर आपकी फ्लाइट कभी अचानक लेट या कैंसिल हो जाती है, तो अब आपको होटल के लिए एयरपोर्ट पर परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल Air India ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आपको टिकट बुकिंग से लेकर बैगेज ट्रैकिंग और फ्लाइट से जुड़ी कई सुविधाएं मिलेंगी.

इसकी सबसे खास बात यह है कि इस ऐप में जेनरेटिव AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके सफर को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और आसान बनाने में मदद करेगी. इस ऐप के जरिए आप जरूरत के हिसाब से बेहतर ट्रैवल प्लान कर सकते हैं. इसके अलावा ऐप में बैगेज सिक्योरिटी के लिए Apple AirTag और Google Tracker जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी दिया गया है.

फ्लाइट लेट होने पर ऐप देगा होटल और कैब की जानकारी

Air India ने ऐप में एक खास फीचर जोड़ा है, जिससे फ्लाइट में देरी या किसी भी तरह की परेशानी होने पर आपको को तुरंत मदद मिल सकती है.

  • ऐप पर ही होटल और ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन दिखाई देंगे.
  • फ्लाइट प्रभावित होने पर ऐप यात्रियों को तुरंत अलर्ट भेजेगा.
  • आप अपनी जरूरत के मुताबिक होटल बुकिंग या डिजिटल वाउचर जनरेट कर सकते हैं.
  • एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है.
  • आप उसी रूट पर अगले 3 दिनों तक दूसरी फ्लाइट में फ्री रीबुकिंग का विकल्प चुन सकते हैं.
  • जरूरत पड़ने पर आप रिफंड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दिया OPS में शामिल होने का वन-टाइम ऑप्शन

होटल और खाने की सुविधा के क्या होंगे नियम?

अगर आपकी फ्लाइट में देरी के कारण एयरलाइन की ओर से होटल की सुविधा दी जाती है, तो इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा. होटल में ठहरने के साथ आपको खाने की सुविधा भी दी जा सकती है.

  • आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा.
  • होटल की सुविधा सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगी, जिनका नाम एयरलाइन की लिस्ट में होगा.
  • होटल और खाने के अलावा होने वाला अतिरिक्त खर्च आपको खुद उठाना पड़ सकता है.
बिना इंटरनेट भी इस्तेमाल कर पाएंगे कई फीचर्स
 
Air India ने ऐप में कुछ सेवाओं को ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध कराया है. यानी इंटरनेट कनेक्शन न होने पर भी आप कई तरह की जरूरी सुविधाओं का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे.
  • My Trips की जानकारी
  • फ्लाइट स्टेटस चेक करना
  • बैगेज ट्रैकिंग
  • फूड और बेवरेज मेन्यू देखना

हर फ्लाइट डिले पर नहीं मिलेगी सुविधा

आपको बताया दें कि हर बार फ्लाइट लेट या कैंसिल होने की स्थिति में होटल, कैब, खाना या रिफंड की सुविधा मिलना जरूरी नहीं है. यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि फ्लाइट में देरी या कैंसिल होने के कारण या यात्रियों को इसकी जानकारी कितनी पहले दी गई है. 

Post Office TD Scheme: टैक्स छूट के साथ मिलेगा शानदार रिटर्न, जानें 5 लाख पर कितना होगा फायदा

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Utility News Flight Delay Air India App Hotel Voucher
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Air India App: फ्लाइट डिले होने पर नहीं होगी परेशानी, Air India ऐप खुद बताएगा होटल, ऑफलाइन भी करेगा काम
फ्लाइट डिले होने पर नहीं होगी परेशानी, Air India ऐप खुद बताएगा होटल, ऑफलाइन भी करेगा काम
यूटिलिटी
डीजल महंगा, सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में की 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना होगा फेयर
डीजल महंगा, सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में की 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना होगा फेयर
यूटिलिटी
Post Office TD Scheme: टैक्स छूट के साथ मिलेगा शानदार रिटर्न, जानें 5 लाख पर कितना होगा फायदा
Post Office TD Scheme: टैक्स छूट के साथ मिलेगा शानदार रिटर्न, जानें 5 लाख पर कितना होगा फायदा
यूटिलिटी
Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दिया OPS में शामिल होने का वन-टाइम ऑप्शन
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दिया OPS में शामिल होने का वन-टाइम ऑप्शन
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- Phunsukh Wangdu का किरदार Sonam Wangchuk पर आधारित नहीं था
Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
इंडिया
बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
महाराष्ट्र
संजय राउत का बड़ा दावा, 'महाराष्ट्र में बदल सकता है CM, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भूमिका'
संजय राउत का बड़ा दावा, 'महाराष्ट्र में बदल सकता है CM, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भूमिका'
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP सरकार के निशाने पर जौहर और ग्लोकल समेत 25 हजार यूनवर्सिटी-मदरसे! 'कानूनी शासन' या 'राजनीतिक गणित'?
UP सरकार के निशाने पर जौहर-ग्लोकल समेत 25,000 यूनवर्सिटी-मदरसे! कानूनी शासन या राजनीतिक गणित?
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
ABP NEWS
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Embed widget