INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीडीजल महंगा, सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में की 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना होगा फेयर

डीजल महंगा, सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में की 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना होगा फेयर

Bus Fare Hike: क्या आप भी रोजाना बसों से सफर करते हैं? तो यह खबर आपके काम की है. सामान्य बसों के किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. जानिए अब कितना देना पड़ेगा किराया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

Bus Fare Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद ज्यादातर लोग अपने निजी वाहनों से सफर करने की बजाय बस और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं. बस से लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं. खासकर ऑफिस, कॉलेज वालों की संख्या ज्यादा देखी गई है. ऐसे में अगर आप महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC की साधारण बसों से सफर करते हैं तो जान लें, सामान्य बसों के किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

किराया बढ़ाने के पीछे का कारण क्या है?

MSRTC के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण पेट्रोल-डीजल के दाम कई बार बढ़ाए गए हैं. यहीं वजह है कि डीजल की बढ़ती कीमतों और बसों को चलाने का खर्च बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया. इसके साथ ही निगम का कहना है कि उनकी कई बस सेवाएं फिलहाल घाटे में भी चल रही हैं. फिलहाल अब इस बढ़ोतरी का असर रोजाना बसों से सफर करने वालों की जेब पर पड़ने वाला है.

टैक्स छूट के साथ मिलेगा शानदार रिटर्न, जानें 5 लाख पर कितना होगा फायदा

अब कितना देना पड़ेगा किराया?

MSRTC के मुताबिक किराया बढ़ने के बाद लोगों को इस प्रकार किराया देना पड़ेगा.

  • बड़ों के लिए किराया 14 रुपये रहेगा.
  • साधारण और मिडी बसों का प्रति स्टेज किराया 11.05 रुपये रहेगा.
  • बच्चों के लिए किराया 7 रुपये ही रहेगा.

ध्यान दें, निगम ने पहले ये बढ़ोतरी को 15 जुलाई तक लागू किया था, लेकिन अब इसके बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है.

यात्रियों पर पड़ेगा असर

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों से रोजाना सफर करने वालों की जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि इन बसों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं और इसकी समय सीमा को भी 15 जुलाई की जगह 31 जुलाई कर दिया गया है तो इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा.

सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दिया OPS में शामिल होने का वन-टाइम ऑप्शन

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Utility News Bus Fare Hike MAHARASHTRA Road Transport Corporation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
डीजल महंगा, सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में की 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना होगा फेयर
डीजल महंगा, सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में की 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना होगा फेयर
यूटिलिटी
Post Office TD Scheme: टैक्स छूट के साथ मिलेगा शानदार रिटर्न, जानें 5 लाख पर कितना होगा फायदा
Post Office TD Scheme: टैक्स छूट के साथ मिलेगा शानदार रिटर्न, जानें 5 लाख पर कितना होगा फायदा
यूटिलिटी
Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दिया OPS में शामिल होने का वन-टाइम ऑप्शन
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दिया OPS में शामिल होने का वन-टाइम ऑप्शन
यूटिलिटी
Train Cancelled: रेलवे का बड़ा अपडेट, 20 जुलाई को इस रूट की ट्रेनें रद्द, कुछ का बदला रूट, देखें अपनी ट्रेन का स्टेटस
Train Cancelled: रेलवे का बड़ा अपडेट, 20 जुलाई को इस रूट की ट्रेनें रद्द, कुछ का बदला रूट, देखें अपनी ट्रेन का स्टेटस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Raid: बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
बिहार के 131 करोड़ के बालू खनन मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-राजस्थान समेत 3 राज्यों में रेड
इंडिया
'ये मोदी पहले सोचता भी है और...', हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद US-ईरान जंग पर क्या बोले प्रधानमंत्री?
'ये मोदी पहले सोचता भी है और...', हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद US-ईरान जंग पर क्या बोले PM?
महाराष्ट्र
संजय राउत का बड़ा दावा, 'महाराष्ट्र में बदल सकता है CM, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भूमिका'
संजय राउत का बड़ा दावा, 'महाराष्ट्र में बदल सकता है CM, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भूमिका'
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP सरकार के निशाने पर जौहर और ग्लोकल समेत 25 हजार यूनवर्सिटी-मदरसे! 'कानूनी शासन' या 'राजनीतिक गणित'?
UP सरकार के निशाने पर जौहर-ग्लोकल समेत 25,000 यूनवर्सिटी-मदरसे! कानूनी शासन या राजनीतिक गणित?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
ABP NEWS
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
ABP NEWS
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Viral Video: खाली कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, फिर कैसे उठ गई खाट? वीडियो देख लोग हैरान!
Embed widget