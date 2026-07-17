डीजल महंगा, सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में की 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना होगा फेयर
Bus Fare Hike: क्या आप भी रोजाना बसों से सफर करते हैं? तो यह खबर आपके काम की है. सामान्य बसों के किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. जानिए अब कितना देना पड़ेगा किराया.
Bus Fare Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद ज्यादातर लोग अपने निजी वाहनों से सफर करने की बजाय बस और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं. बस से लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं. खासकर ऑफिस, कॉलेज वालों की संख्या ज्यादा देखी गई है. ऐसे में अगर आप महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC की साधारण बसों से सफर करते हैं तो जान लें, सामान्य बसों के किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
किराया बढ़ाने के पीछे का कारण क्या है?
MSRTC के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण पेट्रोल-डीजल के दाम कई बार बढ़ाए गए हैं. यहीं वजह है कि डीजल की बढ़ती कीमतों और बसों को चलाने का खर्च बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया. इसके साथ ही निगम का कहना है कि उनकी कई बस सेवाएं फिलहाल घाटे में भी चल रही हैं. फिलहाल अब इस बढ़ोतरी का असर रोजाना बसों से सफर करने वालों की जेब पर पड़ने वाला है.
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अब कितना देना पड़ेगा किराया?
MSRTC के मुताबिक किराया बढ़ने के बाद लोगों को इस प्रकार किराया देना पड़ेगा.
- बड़ों के लिए किराया 14 रुपये रहेगा.
- साधारण और मिडी बसों का प्रति स्टेज किराया 11.05 रुपये रहेगा.
- बच्चों के लिए किराया 7 रुपये ही रहेगा.
ध्यान दें, निगम ने पहले ये बढ़ोतरी को 15 जुलाई तक लागू किया था, लेकिन अब इसके बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है.
यात्रियों पर पड़ेगा असर
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों से रोजाना सफर करने वालों की जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि इन बसों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं और इसकी समय सीमा को भी 15 जुलाई की जगह 31 जुलाई कर दिया गया है तो इसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा.
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