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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPost Office TD Scheme: टैक्स छूट के साथ मिलेगा शानदार रिटर्न, जानें 5 लाख पर कितना होगा फायदा

Post Office TD Scheme: टैक्स छूट के साथ मिलेगा शानदार रिटर्न, जानें 5 लाख पर कितना होगा फायदा

Tax Saving Investment: पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम सुरक्षित निवेश और तय ब्याज का विकल्प है. आइए जानते हैं, 5 लाख रुपये निवेश करने पर 5 साल बाद आपको कुल कितनी राशि मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 17 Jul 2026 02:01 PM (IST)
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Post Office Time Deposit Scheme: अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के तौर पर एक ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां कोई खतरा न हो, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. यह केंद्र सरकार की गारंटी वाली स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, जिसमें निवेशकों को तय ब्याज के साथ एक सुरक्षित रिटर्न मिलता है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस निवेश पर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता है. यही वजह है कि यह उन लोगों के लिए काफी मशहूर है जो सुरक्षित निवेश की तलाश में रहते है. पोस्ट ऑफिस TD स्कीम में आपको एकमुश्त रकम जमा करनी होती है और तय अवधि पूरी होने पर आपको जमा राशि के साथ ब्याज दिया जाता है. आइए जानते हैं 5 लाख रुपये निवेश करने पर 5 साल बाद आपको कितनी रकम मिलेगी. 

5 लाख रुपये पर कितना मिलेगा रिटर्न?

फिलहाल 5 साल की पोस्ट ऑफिस TD पर 7.5% सालाना ब्याज मिलता है. ऐसे में अगर आप इस योजना में 5 लाख रुपये एकमुश्त जमा करता है, तो कंपाउंडिंग के आधार पर 5 साल बाद आपको करीब 2.25 लाख रुपये ब्याज मिल सकता है. ऐसे में मैच्योरिटी पर आपकी कुल रकम करीब 7.25 लाख रुपये हो सकती है.

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पोस्ट ऑफिस TD स्कीम की खास बातें

  • इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये से खाता खोला जा सकता है.
  • अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.
  • ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर मिलता है, जिससे लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है.
  • 5 साल की TD पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिल सकता है.

कौन खोल सकता है खाता?

  • कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है.
  • 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे भी अपने नाम से खाता खुलवा सकते हैं.
  • यह खाता आप देश के किसी भी डाकघर में आसानी से खुलवा सकते हैं. 

खाता खोलने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पते का प्रमाण

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 17 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit Utility News POST OFFICE TD Scheme
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