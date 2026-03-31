शादी हो रही है या वेल्डिंग? दु्ल्हन ने दूल्हे के मुंह पर चलाई फायर गन, फिर दूल्हे ने ऐसे लिया बदला, वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन बैठे हुए हैं और चारों तरफ सजावट के साथ जश्न का माहौल बना हुआ है.
शादियों का सीजन आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होने लगते हैं. कहीं डांस का जलवा, कहीं दूल्हा-दुल्हन की नोकझोंक, तो कहीं दोस्तों की शरारतें. लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को हंसने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. आमतौर पर शादी का मंच खुशियों, हंसी और प्यार का प्रतीक होता है, लेकिन जब मजाक और मस्ती हद पार कर जाए तो वही पल खतरनाक भी बन सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से इंटरनेट पर छाया हुआ है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
स्टेज पर फायरगन का खेल बना वायरल तमाशा
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन बैठे हुए हैं और चारों तरफ सजावट के साथ जश्न का माहौल बना हुआ है. तभी एक शख्स दूल्हे को फायरगन थमा देता है, जो आमतौर पर स्पार्क्स निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है. लेकिन मजाक-मजाक में दुल्हन अचानक उस फायरगन को दूल्हे के चेहरे की तरफ चला देती है. कुछ सेकंड के लिए माहौल अजीब सा हो जाता है और वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं.
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दूल्हे का पलटवार, माहौल हुआ गर्म
दुल्हन की इस हरकत से दूल्हा थोड़ा नाराज नजर आता है और वह भी उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश करता है. दूल्हा भी फायरगन को दुल्हन की ओर घुमा देता है, जिससे मामला और ज्यादा असहज हो जाता है. ये सब कुछ कुछ सेकंड तक चलता है, लेकिन इन कुछ पलों में ही यह वीडियो सोशल मीडिया के लिए मसालेदार कंटेंट बन जाता है. लोगों को यह नजारा हैरान करने के साथ-साथ मजेदार भी लग रहा है.
आयोजक की एंट्री, समझाइश से थमा मामला
जैसे ही मामला थोड़ा बिगड़ने लगता है, आयोजक तुरंत बीच में आते हैं और दोनों को समझाते हैं कि फायरगन को सामने या नीचे की ओर चलाना चाहिए, किसी के चेहरे की तरफ नहीं. उनकी समझाइश के बाद दूल्हा-दुल्हन शांत हो जाते हैं और माहौल फिर से सामान्य हो जाता है. इस दौरान वहां मौजूद लोग भी राहत की सांस लेते हैं.
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सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं
यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे “शादी का रियल फाइट सीन” बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये वेडिंग है या वेल्डिंग. एक और यूजर ने लिखा...शादी के स्टेज पर दिवाली मना ली. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये अलग ही लेवल के दूल्हा दुल्हन हैं.
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Source: IOCL