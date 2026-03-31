MSP पर गेहूं बेचने के कितने दिन में हो जाना चाहिए पेमेंट, क्या है नियम?

Wheat Selling MSP Payment Rules: खेती-किसानी के सीजन में सबसे बड़ी चिंता फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत और समय पर भुगतान की होती है. खासकर जब बात गेहूं की हो तो किसान भाई सरकारी खरीद केंद्रों यानी MSP पर भरोसा जताते हैं. साल 2026-27 के रबी सीजन के लिए सरकार ने न केवल गेहूं की नई कीमतें तय की हैं. बल्कि पेमेंट सिस्टम को भी पहले से कहीं ज्यादा तेज और पारदर्शी बना दिया है. आजकल के डिजिटल दौर में अब वह जमाना गया जब चेक के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था.

अब सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि जैसे ही किसान की ट्राली खाली हो, उसके कुछ ही घंटों के भीतर मेहनत की कमाई सीधे बैंक खाते में पहुंच जाए. इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन सिस्टम और सख्त गाइडलाइंस लागू की गई हैं जिससे बिचौलियों का खेल खत्म हो और किसान को उसकी उपज का पूरा हक बिना किसी देरी के मिल सके. जानें गेहूं बेचने के कितने दिन बाद होता है पेमेंट.

48 से 72 घंटे का है नियम

नियमों की बात करें तो गेहूं बेचने के बाद पेमेंट के लिए सरकार ने 48 से 72 घंटे यानी लगभग 3 वर्किंग डेज की समय सीमा तय की है. डिजिटल ट्रांजेक्शन के इस दौर में अब पूरी प्रोसेस को काफी स्मूथ बना दिया गया है.

सरकारी नियमों के मुताबिक फसल तौलने के अधिकतम तीन दिन के भीतर पैसा आपके खाते में आ जाना चाहिए.

इस बार रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स किया गया है.

पेमेंट की पूरी प्रक्रिया पीएफएमएस (PFMS) प्रणाली के जरिए सीधे आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में की जाती है.

कुछ राज्यों में छंटाई, सफाई और लोडिंग जैसे कामों के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल का एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जा रहा है.

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पेमेंट में देरी पर क्या करें?

अगर आप सरकारी रेट पर गेहूं बेचना चाहते हैं. तो सबसे जरूरी स्टेप कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है. बिना इसके आप सरकारी केंद्र का लाभ नहीं ले पाएंगे:

फसल बेचने से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है. जिससे आपका डेटा और बैंक डिटेल्स सिस्टम में फीड रहें.

रजिस्ट्रेशन के समय वही बैंक खाता दें जो आधार से जुड़ा हो, ताकि डीबीटी (DBT) पेमेंट में कोई टेक्निकल दिक्कत न आए.

अगर 72 घंटे बाद भी पैसा न आए. तो तुरंत अपने नजदीकी क्रय केंद्र प्रभारी या पैक्स (PACS) ऑफिस से संपर्क करें.

किसान भाई अपनी शिकायत संबंधित विभाग के ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर पर भी दर्ज करा सकते हैं.

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