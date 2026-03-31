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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार को साइड करने के लिए BJP कब से बना रही था प्लान? RJD ने किया डिकोड!

नीतीश कुमार को साइड करने के लिए BJP कब से बना रही था प्लान? RJD ने किया डिकोड!

Bihar Politics: आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने सवाल उठाया कि 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीट क्यों आई? उन्होंने बीजेपी की बी टीम कहते हुए चिराग पर भी निशाना साधा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 31 Mar 2026 05:40 PM (IST)
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एक बात तो साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द सीएम की कुर्सी से हटने वाले हैं. हाल ही में उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है. अब वे राज्यसभा के सदस्य के तौर पर आगे शपथ लेंगे. इस बीच एक से एक बयान सामने आ रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने दबाव की राजनीति की है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इसको लेकर बयान दे चुके हैं. अब आरेजडी सांसद अभय कुशवाहा ने बीजेपी के प्लान को डिकोड किया है.

मंगलवार (31 मार्च, 2026) को न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अभय कुशवाहा ने कहा, "मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं और मैंने बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है… भारतीय जनता पार्टी का प्लान 2020 से ही था कि नीतीश कुमार को साइड किया जाए. हालांकि 2020 में उनकी (जेडीयू) सीट कम आई थी, लेकिन कम क्यों आई?"

यह भी पढ़ें- बिहार: CM के लिए पप्पू यादव की पहली पसंद कौन? जानकर बढ़ सकती है BJP की टेंशन!

'इनकी प्लानिंग तो पहले से चल रही थी'

आरजेडी सांसद ने कहा, "बीजेपी ने बी टीम खड़ा कर किस तरह से जेडीयू को हराने का काम किया था... इनकी प्लानिंग तो पहले से चल रही थी. अब 2025 में इसको पूरा कर लिया. नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया. इनके नाम पर लोगों ने वोट दिया. 2025 से 30 फिर से नीतीश और अब 2025 से 30 नीतीश गायब..." 

बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी भी कई सीटों पर लड़ी थी. सीधे तौर पर इससे नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था. आरजेडी सांसद ने खुलकर चिराग का नाम नहीं लिया लेकिन बी टीम कहने का मतलब उनका इशारा उन्हीं पर था.

आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने भले दावा किया है कि बीजेपी 2020 से नीतीश कुमार को साइड करने का प्लान बना रही थी, लेकिन सीएम ने खुद कहा है कि यह उनका अपना निर्णय है. पार्टी (जेडीयू) से जुड़े नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है कि नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बना सकता है. फिलहाल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार से सीएम की कुर्सी छोड़ने को लेकर सियासी गलियारे में जमकर बयानबाजी हो रही है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर? RJD ने खड़े किए सवाल, कहा- 'छोटे पद का…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 31 Mar 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Abhay Kushwaha BIHAR NEWS
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