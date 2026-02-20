एक्सप्लोरर
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
इसमें गुप्ता ने अपने बचपन के दोस्त को नौकरी पर रखा, जबकि वह दोस्त अयोग्य था, और फिर दोस्त ने काम किए बिना अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गुप्ता को रिश्वत के रूप में लौटा दिया.
अमेरिका में एक भारतीय मूल के वरिष्ठ अधिकारी, करण गुप्ता (47), को अपने नियोक्ता ऑप्टम (Optum), जो यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप (UnitedHealth Group) की सहायक कंपनी है, को 12 लाख डॉलर (लगभग 11 करोड़ रुपये) से ज्यादा की धोखाधड़ी करने के लिए दोषी ठहराया गया. मामला बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि इसमें गुप्ता ने अपने बचपन के दोस्त को नौकरी पर रखा, जबकि वह दोस्त अयोग्य था, और फिर दोस्त ने काम किए बिना अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गुप्ता को रिश्वत के रूप में लौटा दिया. यह मामला अमेरिका में कंपनियों में भ्रष्टाचार और घोटालों के प्रति सतर्कता की जरूरत को दिखाता है.
1/6
2/6
Published at : 20 Feb 2026 08:30 AM (IST)
ट्रेंडिंग
6 Photos
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
ट्रेंडिंग
5 Photos
पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स
ट्रेंडिंग
6 Photos
2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश
ट्रेंडिंग
7 Photos
देश-दुनिया में कैसे हो रही नया साल मनाने की तैयारी? शानदार तस्वीरों में देखें जश्न की धूमधाम
ट्रेंडिंग
6 Photos
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
ट्रेंडिंग
6 Photos
पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया की वाइफ ने की दुर्गा पूजा! तस्वीरें देख यूजर्स ने की तारीफ
ट्रेंडिंग
6 Photos
मैं उजड़ चुकी धराली हूं... सीने में खंजर सा लगेगा मौत का तांडव, तबाही के बाद वायरल हो रहीं ये तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ट्रेंडिंग
तुर्किए के स्कूल में रमजान का हुआ खूबसूरत इस्तकबाल, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: छूकर निकल गई मौत! स्कूल के सामने नशेड़ी ड्राइवर ने कार से बच्चे को मारी टक्कर, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: केरल के पलक्कड़ में चलती बस में लगी आग, लोगों की जांबाजी ने बचाई दर्जनों जानें, देखें वीडियो
Advertisement
ट्रेंडिंग
6 Photos
भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट
ट्रेंडिंग
5 Photos
पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion