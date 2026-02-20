हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रेंडिंगभारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट

भारतीय मूल के एग्जिक्यूटिव की दोस्ती ने अमेरिका की कंपनी को डुबो दिया, देखें वायरल पोस्ट

इसमें गुप्ता ने अपने बचपन के दोस्त को नौकरी पर रखा, जबकि वह दोस्त अयोग्य था, और फिर दोस्त ने काम किए बिना अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गुप्ता को रिश्वत के रूप में लौटा दिया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Feb 2026 08:30 AM (IST)
इसमें गुप्ता ने अपने बचपन के दोस्त को नौकरी पर रखा, जबकि वह दोस्त अयोग्य था, और फिर दोस्त ने काम किए बिना अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गुप्ता को रिश्वत के रूप में लौटा दिया.

अमेरिका में एक भारतीय मूल के वरिष्ठ अधिकारी, करण गुप्ता (47), को अपने नियोक्ता ऑप्टम (Optum), जो यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप (UnitedHealth Group) की सहायक कंपनी है, को 12 लाख डॉलर (लगभग 11 करोड़ रुपये) से ज्यादा की धोखाधड़ी करने के लिए दोषी ठहराया गया. मामला बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि इसमें गुप्ता ने अपने बचपन के दोस्त को नौकरी पर रखा, जबकि वह दोस्त अयोग्य था, और फिर दोस्त ने काम किए बिना अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा गुप्ता को रिश्वत के रूप में लौटा दिया. यह मामला अमेरिका में कंपनियों में भ्रष्टाचार और घोटालों के प्रति सतर्कता की जरूरत को दिखाता है.

1/6
करण गुप्ता ने 2015 में ऑप्टम में डेटा इंजीनियरिंग के एक मैनेजमेंट पद के लिए अपने बचपन के दोस्त को भर्ती करने की मंजूरी दी. इस पद के लिए दोस्त ने गुप्ता द्वारा बनाई गई फर्जी रिज्यूमे का इस्तेमाल किया और नौकरी पा ली.
करण गुप्ता ने 2015 में ऑप्टम में डेटा इंजीनियरिंग के एक मैनेजमेंट पद के लिए अपने बचपन के दोस्त को भर्ती करने की मंजूरी दी. इस पद के लिए दोस्त ने गुप्ता द्वारा बनाई गई फर्जी रिज्यूमे का इस्तेमाल किया और नौकरी पा ली.
2/6
जॉब मिलने के बाद, दोस्त गुप्ता का सीधा अधीनस्थ बन गया. अधिकारियों के मुताबिक, करीब चार साल तक उसने कंपनी के लिए कोई काम नहीं किया, कोई ईमेल नहीं भेजा, किसी से नहीं मिला और अपने कंप्यूटर में भी नियमित लॉग इन नहीं किया.
जॉब मिलने के बाद, दोस्त गुप्ता का सीधा अधीनस्थ बन गया. अधिकारियों के मुताबिक, करीब चार साल तक उसने कंपनी के लिए कोई काम नहीं किया, कोई ईमेल नहीं भेजा, किसी से नहीं मिला और अपने कंप्यूटर में भी नियमित लॉग इन नहीं किया.
Published at : 20 Feb 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Indian-origin 11 Crore Scam Karan Gupta Optum UnitedHealth Group

ट्रेंडिंग फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
तुर्किए के स्कूल में रमजान का हुआ खूबसूरत इस्तकबाल, वीडियो वायरल
तुर्किए के स्कूल में रमजान का हुआ खूबसूरत इस्तकबाल, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
ट्रेंडिंग
Video: छूकर निकल गई मौत! स्कूल के सामने नशेड़ी ड्राइवर ने कार से बच्चे को मारी टक्कर, देखें वीडियो
Video: छूकर निकल गई मौत! स्कूल के सामने नशेड़ी ड्राइवर ने कार से बच्चे को मारी टक्कर, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: केरल के पलक्कड़ में चलती बस में लगी आग, लोगों की जांबाजी ने बचाई दर्जनों जानें, देखें वीडियो
Video: केरल के पलक्कड़ में चलती बस में लगी आग, लोगों की जांबाजी ने बचाई दर्जनों जानें, देखें वीडियो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Baramulla IED: जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
क्रिकेट
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
शिक्षा
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
फूड
AI Fruit and Vegetable Testing: सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
जनरल नॉलेज
Cigarette Origin: किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget