Skoda Electric SUV: 600 km रेंज के साथ लॉन्च होगी नई 7-सीटर EV, इन लग्जरी फीचर्स से होगी लैस

Skoda Auto अब अपनी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Skoda Peaq हो सकता है. कंपनी इस कार की टेस्टिंग कर रही है और उम्मीद है कि यह पहले ग्लोबल मार्केट में आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएगी. हालांकि भारत में इसकी लॉन्च डेट अभी तय नहीं है. ये SUV खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो बड़ी फैमिली के साथ सफर करते हैं.

बड़ा साइज और शानदार केबिन स्पेस

Skoda Peaq का साइज काफी बड़ा होने वाला है. इसकी लंबाई करीब 4.9 मीटर और ऊंचाई लगभग 1.7 मीटर होगी. इसका व्हीलबेस लगभग 3 मीटर तक हो सकता है, जो इसे काफी ज्यादा केबिन स्पेस देता है. इस SUV में बैठने वालों को अच्छा लेगरूम और हेडरूम मिलेगा, जिससे लंबी जर्नी भी आरामदायक हो जाएगी. बूट स्पेस की बात करें तो 7-सीटर में करीब 300 लीटर का स्पेस मिलेगा, जबकि तीसरी सीट फोल्ड करने पर यह बढ़कर लगभग 1000 लीटर तक हो सकता है.

मॉडर्न लुक और स्टाइलिश डिजाइन

Skoda Peaq का डिजाइन काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव होगा. इसमें सामने की तरफ ग्लॉसी ब्लैक पैनल और वर्टिकल डिजाइन देखने को मिलेगा. इसके साथ फुल मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स इसे एक प्रीमियम लुक देती हैं. कार में बड़े साइज के 19 से 21 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जो इसे और भी दमदार बनाते हैं. फ्लश डोर हैंडल और पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं.

लग्जरी फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी

इस SUV का इंटीरियर काफी प्रीमियम होगा. इसमें एंबिएंट लाइटिंग, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, मसाज फंक्शन वाली सीटें और एडजस्टेबल लेग सपोर्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें बड़ा 13.6 इंच का टचस्क्रीन, 10 इंच का डिजिटल डिस्प्ले और हेड्स-अप डिस्प्ले भी मिलेगा. पैनोरमिक सनरूफ और मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसे और भी आरामदायक बनाते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें कई एयरबैग, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम और अन्य जरूरी फीचर्स दिए जाएंगे.

दमदार बैटरी और लंबी रेंज

Skoda Peaq में लगभग 80kWh तक की बैटरी दी जा सकती है. यह एक बार चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए एक शानदार विकल्प बनाती है. इसमें पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर होगा, जो 150kW से 220kW तक की पावर दे सकता है. यह SUV सिर्फ 6.7 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. फास्ट चार्जिंग की बात करें तो DC चार्जर से इसे करीब 30 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें:-

Duster Hybrid से लेकर VW Taigun तक, मार्केट में Creta को टक्कर देने आ रहीं ये शानदार SUV