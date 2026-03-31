भारतीय राजनीति में '75 वर्ष के बाद संन्यास' का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 75 वर्ष की उम्र के बाद 'संन्यास आश्रम' में जाने की नसीहत देने पर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है. विपक्ष ने इस बयान को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर बीजेपी पर तीखा तंज कसा है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से कहा, "गहलोत साहब को अब धैर्य रखना चाहिए. 75 वर्ष के बाद तो संन्यास आश्रम होता है, इसलिए उनको संन्यास आश्रम चले जाना चाहिए."

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का पलटवार

इस बयान पर तुरंत पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, "मदन राठौड़ दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं. जूली ने तंज कसते हुए कहा, "बीजेपी के अंदर एक गुट है जो मोदी जी को पसंद नहीं करता, शायद राठौड़ जी उसी गुट में हैं. मोदी जी की उम्र भी 75 वर्ष हो चुकी है, इसलिए वे 75 वर्ष बाद राजनीतिक संन्यास की बात कहकर उन्हें पद से हटाना चाहते हैं."

जूली ने याद दिलाया कि बीजेपी ने इसी नियम का हवाला देकर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को बाहर कर दिया था.

वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब 75 वर्ष के बाद वरिष्ठ नेताओं के संन्यास की बात उठी थी. अब मदन राठौड़ के इस बयान ने ठंडी पड़ी इस बहस को फिर से हवा दे दी है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष द्वारा इस बयान को सीधे पीएम मोदी से जोड़ने के बाद राठौड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.