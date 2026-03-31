Video: CCTV में कैद मौत का लाइव वीडियो, बैडमिंटन कोर्ट पर अचानक गिरा युवक, थम गई सांसें

UP News: उत्तर प्रदेश के महोबा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यहां बैडमिंटन खेलते समय एक शख्स को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई. यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

मृतक की पहचान सुधीर गुप्ता के रूप में हुई है, जिनकी उम्र करीब 54 से 58 साल बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, वह पूरी तरह फिट और स्वस्थ नजर आ रहे थे और नॉर्मल तरीके से बैडमिंटन खेल रहे थे, इसी दौरान अचानक यह हादसा हो गया.

खेलते-खेलते अचानक गिरा शख्स

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कुछ देर तक खेलने के बाद सुधीर गुप्ता खड़े थे तभी अचानक उनके पैर लड़खड़ाने लगे. उन्होंने अपनी छाती पकड़कर किसी तरह सीट की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही वह बैडमिंटन कोर्ट में गिर पड़े. आसपास के लोग और अन्य खिलाड़ी उनके पास दौड़े और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

डॉक्टरों ने बताई मौत की असली वजह

डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह की घटना आमतौर पर “सडन कार्डियक अरेस्ट” (Sudden Cardiac Arrest) के लक्षण हैं. सडन कार्डियक अरेस्ट में हृदय अचानक काम करना बंद कर देता है और उन्हें संभालने का मौका भी नहीं मिलता.

विशेषज्ञों का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है. कई बार व्यक्ति बाहर से बिल्कुल फिट दिखता है, लेकिन अंदरुनी परेशानी के कारण इस तरह की घटना हो जाती है. खासकर अगर पहले से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो.

इस तरह की घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए डॉक्टरों की सलाह है कि नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, संतुलित खाना खाना और जरूरत के मुताबिक ही एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है. साथ ही, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, अत्यधिक थकान—इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की बात भी कही गई है. इस अचानक मौत की घटना से इलाके में मातम छा गया है और परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं.