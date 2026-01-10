2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश

मिरुमी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मिरुमी एक छोटा सा कम्पैनियन रोबोट है, जो अपनी मासूम और प्यारी नजरों से लोगों का दिल जीत रहा है. यह टाॅय अपने आसपास की दुनिया को नोटिस करता है और अचानक पलट कर देखने लगता है. जब इसकी शर्मीली नजर आपसे मिलती है तो ठीक वैसा ही एहसास होता है, जैसे भीड़ में कोई बच्चा अचानक आपकी ओर देख रहा है.