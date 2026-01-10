हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रेंडिंग2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश

2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश

मिरुमी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मिरुमी एक छोटा सा कम्पैनियन रोबोट है, जो अपनी मासूम नजरों से लोगों का दिल जीत रहा है. यह टाॅय अपने आसपास की दुनिया को नोटिस करता है और अचानक पलट कर देखने लगता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Jan 2026 12:40 PM (IST)
मिरुमी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मिरुमी एक छोटा सा कम्पैनियन रोबोट है, जो अपनी मासूम नजरों से लोगों का दिल जीत रहा है. यह टाॅय अपने आसपास की दुनिया को नोटिस करता है और अचानक पलट कर देखने लगता है.

इंटरनेट पर क्यूट टॉय और डॉल्स का क्रेज हर साल बदलता रहता है. 2025 में जहां लाबुबू डॉल ने लोगों का दिल जीता, वहीं 2026 की शुरुआत में जापान का मिरुमी रोबोट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. मासूम एक्सप्रेशन, बच्चों जैसी हरकतें और अनोखा डिजाइन इसे बाकी टॉयज से अलग बना रहा है. यही वजह है कि मिरुमी को लोग सिर्फ रोबोट नहीं बल्कि एक प्यारा सा कम्पैनियन मान रहे हैं.

1/6
मिरुमी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मिरुमी एक छोटा सा कम्पैनियन रोबोट है, जो अपनी मासूम और प्यारी नजरों से लोगों का दिल जीत रहा है. यह टाॅय अपने आसपास की दुनिया को नोटिस करता है और अचानक पलट कर देखने लगता है. जब इसकी शर्मीली नजर आपसे मिलती है तो ठीक वैसा ही एहसास होता है, जैसे भीड़ में कोई बच्चा अचानक आपकी ओर देख रहा है.
मिरुमी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मिरुमी एक छोटा सा कम्पैनियन रोबोट है, जो अपनी मासूम और प्यारी नजरों से लोगों का दिल जीत रहा है. यह टाॅय अपने आसपास की दुनिया को नोटिस करता है और अचानक पलट कर देखने लगता है. जब इसकी शर्मीली नजर आपसे मिलती है तो ठीक वैसा ही एहसास होता है, जैसे भीड़ में कोई बच्चा अचानक आपकी ओर देख रहा है.
2/6
मिरुमी को जापान की Yukai Engineering कंपनी ने डिजाइन किया है. इस कंपनी के सीईओ शून्सुके बताते हैं कि मिरुमी को इस तरह बनाया गया है कि यह अपनी छोटी-छोटी, प्यारी हरकतों से लोगों को कनेक्ट करती है. इसका मकसद आसपास मौजूद लोगों के साथ भी खुशी के पल शेयर करना है.
मिरुमी को जापान की Yukai Engineering कंपनी ने डिजाइन किया है. इस कंपनी के सीईओ शून्सुके बताते हैं कि मिरुमी को इस तरह बनाया गया है कि यह अपनी छोटी-छोटी, प्यारी हरकतों से लोगों को कनेक्ट करती है. इसका मकसद आसपास मौजूद लोगों के साथ भी खुशी के पल शेयर करना है.
Published at : 10 Jan 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Mirumi Robot Cute Japanese Robot Viral Robot 2026

ट्रेंडिंग फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Budget 2026-27 से MSMEs को बड़ी राहत? GST, Loan और Export पर बड़ा दांव | Paisa Live
Sansani:दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
सड़क पर रेस लगाने के चक्कर में खतरे में पड़ी 16 लोगों की जान | Jaipur Accident
ईरान में हिंसा हुई और उग्र, खामनेई के खिलाफ गुस्से से उबाल में जनता । Iran Protest । Khamenei ।Trump
Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
यूटिलिटी
क्या फ्लाइट के टिकट के साथ भी मिलता है बीमा, हादसा होने पर कितना मिलता है मुआवजा?
क्या फ्लाइट के टिकट के साथ भी मिलता है बीमा, हादसा होने पर कितना मिलता है मुआवजा?
शिक्षा
SSC ने जारी किया 2026 का एग्जाम कैलेंडर, जानें कब होगा कौन सा एग्जाम
SSC ने जारी किया 2026 का एग्जाम कैलेंडर, जानें कब होगा कौन सा एग्जाम
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget