ईरान जंग की वजह से दुनिया पर छाए तेल संकट के बीच भारत की तारीफें हो रही हैं, जिसे सुनकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा बौखला गए हैं. वह चिढ़े हुए हैं कि ईरान जंग की वजह से जो संकट आया है, उसमें भारत साउथ एशियाई देशों की मदद कर रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की वाहवाही हो रही है.

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने इस संकट के दौर में तेल भेजने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की है, जिस पर कमर चीमा ने अपनी चिढ निकाली है. उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को सलाह दी है कि उसको इस समय को कैश करवाना चाहिए. वैसे पाकिस्तान तो खुद खस्ताहाल हो चुका है. दूसरे देशों से कर्ज लेकर तो पाकिस्तान सरकार जनता की जरूरतें पूर कर पा रही है. हर साल पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, महंगाई वहां आसमान छू रही है,अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है और ऐसे समय में कमर चीमा सरकार को सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों की मदद करनी चाहिए.

कमर चीमा ने कहा कि श्रीलंका सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आपकी लीडरशिप की वजह से फ्यूल सप्लाई श्रीलंका पहुंच पा रही है, जबकि दुनिया में मुश्किलें हैं. उन्होंने कहा, 'इस पॉइंट पर पाकिस्तान को इस चीज को कैश करवाना चाहिए. जब ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हुए हैं और ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साउथ एशिया के सारे मुल्कों की जरूरत के हवाले से ईरान से बात करें क्योंकि वो भरोसा ही हम पर करता है और इस पर हमें काम करना चाहिए.'

कमर चीमा ने ये भी दावा किया है कि ईरान ने रोजाना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पाकिस्तान के दो जहाज गुजरने की इजाजत दे दी है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के पास इंफ्लूएंस है इस वक्त और क्रेडिट पीएम मोदी ले रहे हैं. पाकिस्तान को चाहिए था कि वह श्रीलंका को पहले अप्रोच करता. मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश को पहले अप्रोच करता. ये वो टाइम है जब पाकिस्तान का इन चीजों पर फोकस होना चाहिए क्योंकि अब पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है.'

कमर चीमा ने कहा कि हर जगह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन मसला बना हुआ है, इस स्थिति में पाकिस्तान को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वैसे इस वक्त जितना एक्टिव पाकिस्तान है उतना कोई नहीं है. पूरी दुनिया की नजर हम पर है. तीन मुल्कों के विदेश मंत्री यहां आए हुए थे और पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि उसने कमाल कर दिया है वो इसलिए कि दुनिया के नेताओं को इकट्ठे बुला लिया.

पाकिस्तान युद्ध के इस दौर में खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की मीटिंग होगी. कमर चीमा ने भी दावा किया है कि उनकी जानकारी के हिसाब से अमेरिका और ईरान की मुलाकात भी पाकिस्तान में होने जा रही है, चाहे तो इस बात को लिख लें. हालांकि, ईरान ने ऐसे दावों को सिरे खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि वह अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं करने जा रहा है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार की सऊदी अरब, मिस्त्र और तुर्किए के विदेश मंत्रियों के साथ जंग के हवाले से रविवार (29 मार्च, 2026) को जो मीटिंग हुई है, उस पर भी ईरान ने कहा कि यह पाकिस्तान की अपनी पहल है, लेकिन तेहरान इसमें शामिल नहीं है.

यह भी पढ़ें:-

अमेरिका की ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर एयर स्ट्राइक! इस्फ़हान पर करीब 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए