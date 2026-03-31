14.2 किलो के सिलेंडर में तगड़ा स्कैम? गैस की जगह बहने लगा पानी, VIDEO ने मचा दी सनसनी

रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर अगर “खजाना” बनकर घर पहुंचे तो आप क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. आमतौर पर 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर तय वजन के साथ आता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही निकली. जब परिवार ने सिलेंडर को तौला, तो उसका वजन 22 किलो से ज्यादा निकला और इसके बाद जो सच सामने आया, उसने हर किसी को चौंका दिया. लोग इसे बड़ा स्कैम बता रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

14.2 किलो की जगह निकला 22 किलो का सिलेंडर

वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही सिलेंडर घर पहुंचा, परिवार को शक हुआ और उन्होंने उसे तौलने का फैसला किया. वजन मशीन पर रखने के बाद सिलेंडर का वजन 22 किलो से ऊपर निकला, जो सामान्य से काफी ज्यादा था. यह देखकर परिवार हैरान रह गया और उन्होंने आगे जांच करने की ठानी.

"Water in LPG cylinder." 🔥😡



Corruption is at such a high level that gas agency managers are supplying water-filled cylinders to people. The government is still inactive and doing nothing against this loot. pic.twitter.com/SA8mPusfPb — Mission Ambedkar (@MissionAmbedkar) March 29, 2026

वॉल्व दबाया तो गैस नहीं, निकला पानी

सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब सिलेंडर के वॉल्व को दबाकर देखा गया. वीडियो में साफ नजर आता है कि गैस की जगह उसमें से पानी बहने लगता है. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं. अगर यह सच है, तो यह एक गंभीर लापरवाही या फिर बड़ा घोटाला हो सकता है, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. यूजर्स इसे “खतरनाक स्कैम” बता रहे हैं और गैस सप्लाई सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि “अब सिलेंडर भी भरोसेमंद नहीं रहा” तो कुछ ने इसे जांच का विषय बताया है. हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने लोगों के बीच डर और शक जरूर पैदा कर दिया है.

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