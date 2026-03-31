मुंबई रियल एस्टेट में सारा अली खान की बड़ी डील, 5 साल के लिए लीज पर दिया बंगला

बॉलीवुड सितारे जहां फिल्मों और लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं अब वो रियल एस्टेट के जरिए भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. मुंबई जैसे शहर में प्रॉपर्टी इंवेस्ट करना उनके लिए कमाई का बड़ा जरिया बनता जा रहा है. इसी बीच अब सारा अली खान ने अपने एक बंगले को किराए पर देकर रियल एस्टेट मार्केट में हलचल पैदा कर दी है.

5 साल के लिए बंगले को लीज पर दिया

CRE मैट्रिक्स के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सारा अली खान ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपने एक बंगले को 5 साल के लिए लीज पर दिया है. इस डील की कुल कीमत करीब 4.14 करोड़ रुपये बताई जा रही है. शुरुआत में इस प्रॉपर्टी का महीने का किराया 6.5 लाख रुपये रखा गया है. ये बंगला ओल्ड लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की एक सोसाइटी में है और लगभग 4,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें ग्राउंड और एक फ्लोर शामिल हैं.

खास बात यह है कि इस प्रॉपर्टी को प्रोडिजी मॉन्टेसरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने किराए पर लिया है. किराएदार ने 20 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया है. यह एग्रीमेंट 1 मई 2026 से लागू होगा और इसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड भी रखा गया है. साथ ही, तीसरे साल से हर साल किराए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय की गई है.

इन सितारों ने भी किया इन्वेस्ट

अगर बॉलीवुड के सितारों की बात करें, तो कई बड़े नाम भी इस तरह की प्रॉपर्टी डील्स करते रहते हैं. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पेपर के अनुसार, माधुरी दीक्षित ने लोअर परेल में अपना ऑफिस स्पेस किराए पर दिया है. वहीं श्रद्धा कपूर ने जुहू में अपने अपार्टमेंट का लीज रिन्यू किया है. साथ ही ऋतिक रोशन के परिवार ने भी अंधेरी में एक कमर्शियल स्पेस किराए पर दिया है. सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, फिल्मी सितारे अब रियल एस्टेट सेक्टर से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं.