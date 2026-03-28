Petrol pump viral jugaad: मिडिल ईस्ट में चलते तनाव का असर भारत में दिख रहा है. पेट्रोल और गैस की कीमतों के बीच ही देशभर से कई वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो पेट्रोल पंप से इन दिनों भी वायरल हो रहा है. आपने अक्सर पेट्रोल पंप पर लोगों को बोतल या डिब्बे में पेट्रोल लेते देखा होगा, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक ने ऐसा जुगाड़ लगाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और हंस भी रहा है.

आमतौर पर नियमों के अनुसार, पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल देने पर रोक है. ऐसे में एक युवक ने पेट्रोल भराने के लिए पूरी बाइक की टंकी ही निकाल कर पेट्रोल पंप पर ले आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है.



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बोतल में नहीं मिला पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंचा युवक



वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक अपनी Passion की बाइक की टंकी को अलग करके सीधे पेट्रोल पंप पर ले आया. वहां वह इस टंकी में पेट्रोल भरवाता नजर आता है. नियमों के अनुसार पेट्रोल सीधे वाहन में ही भरा जा सकता है. बोतल या दूसरे कंटेनर में पेट्रोल देना मना है. ऐसे में युवक ने नए नियमों का पालन भी किया और तोड़ भी दिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वह युवक गाड़ी की टंकी ही उठाकर ले जाकर उसमें पेट्रोल भरवा रहा है. युवक की इस हरकत को देख आसपास के लोग भी दंग रह गए. वहीं कई लोगों ने इस देसी जुगाड़ भी बता दिया..

Petrol in bottles is banned and allowed only in bike tanks, so he just brought the tank without bike. 😂 pic.twitter.com/xVS1om4v9y — Oppressor (@TyrantOppressor) March 26, 2026





सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन



यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजाकिया कमेंट्स करना शुरू कर दिए. एक युवक ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया मॉडर्न पर प्रॉब्लम का डिटैच सॉल्यूशन. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है रूल्स भी फॉलो किया और तोड़ भी दिए वाह... फिर एक और युवक कमेंट करता है इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया मस्त जुगाड़ है, तो दूसरा कमेंट करता है मेरा देश बदल रहा है... आगे बढ़ रहा है... इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है बिना बताए बताओ आप इंडियन हो. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कितने तेजस्वी लोग हमारे देश में. एक और यूजर कमेंट करता है इस जुगाड़ से तो पुलिस भी इंप्रेस हो गई. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया ऐसे ही नहीं इंडिया जुगाड़िस्थान कहा जाता है तो किसी ने उस युवक के लिए भारत रत्न की मांग कर दी. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे देसी जुगाड़ का बेहतरीन उदाहरण बताया.

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