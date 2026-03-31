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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ऑडी में निकलीं दादी, टशन ऐसा कि जवान भी फेल! 80 की उम्र में स्टाइल ने जीता इंटरनेट

Video: ऑडी में निकलीं दादी, टशन ऐसा कि जवान भी फेल! 80 की उम्र में स्टाइल ने जीता इंटरनेट

80 साल की दादी का ऑडी चलाते हुए टशन भरा अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया है. वीडियो में उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल देखकर लोग हैरान हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 31 Mar 2026 07:45 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कब कौन स्टार बन जाए, ये कोई नहीं जानता. इस बार इंटरनेट पर छाई हैं एक ऐसी दादी, जिनका अंदाज़ देखकर लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि “ये तो रियल लाइफ हीरो हैं”. वायरल वीडियो में दादी लग्ज़री Audi car चलाते हुए नजर आ रही हैं और उनका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि उम्र सिर्फ एक नंबर लगती है. चेहरे पर सुकून, हाथ में स्टीयरिंग और अंदाज़ में पूरा टशन, वीडियो देखते ही बन रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में

वीडियो में एक बुजुर्ग दादी आराम से ऑडी कार ड्राइव करती दिख रही हैं. उनके साथ एक शख्स भी बैठा है, लेकिन ड्राइविंग पूरी तरह दादी संभाल रही हैं. खास बात ये है कि उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं है, बल्कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चला रही हैं. उनका स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो सालों से ड्राइव कर रही हों.

 
 
 
 
 
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क्यों खास है ये वीडियो

आज के समय में जहां लोग उम्र बढ़ने के साथ कई चीजों से दूर हो जाते हैं, वहीं ये दादी एक अलग ही मिसाल पेश कर रही हैं. उनका ये वीडियो लोगों को ये सिखा रहा है कि अगर हौसला हो तो उम्र कभी भी रुकावट नहीं बनती. यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि दादी कार चलाते हुए पूरे टशन में है और एक दम अपने जवानी के दिनों को फिर से जी रही है.

यह भी पढ़ें: "मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वीडियो पर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कोई दादी को “कूल ग्रैनी” बता रहा है तो कोई लिख रहा है. “ऐसी एनर्जी चाहिए लाइफ में”. कई लोगों ने मजाक में कहा कि “दादी ने तो युवाओं की छुट्टी कर दी”. कुल मिलाकर, ये वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है और दादी इंटरनेट की नई फेवरेट बन चुकी हैं. वीडियो को vishal__riderz_jk14 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

Published at : 31 Mar 2026 07:45 PM (IST)
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TRENDING VIRAL VIDEO Dadi On Fire
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