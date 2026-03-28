"मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में एक विदेशी टूरिस्ट पुलिस की गाड़ी में बैठा नजर आ रहा है और वह दावा कर रहा है कि उसे सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि उसने अपने पसंदीदा देश के तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया. वीडियो सामने आते ही लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई और अब यह क्लिप इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है.

पुलिस गाड़ी में बैठा टूरिस्ट, दावा हुआ वायरल

वायरल वीडियो में विदेशी टूरिस्ट पुलिस वाहन के अंदर बैठा दिखाई देता है और कैमरे पर कहता है कि उसे भारतीय पुलिस ने सिर्फ इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उसने कहा कि उसका पसंदीदा देश पाकिस्तान है. वीडियो में यह भी सुनाई देता है कि पुलिसकर्मी उससे कहते हैं कि “इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है”, जिस पर टूरिस्ट अपनी बात दोहराते हुए कहता है कि उसे पाकिस्तान की मेहमाननवाजी ज्यादा पसंद है.

वीडियो के दावों पर सवाल

हालांकि इस वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. ऐसे मामलों में अक्सर वीडियो का पूरा संदर्भ सामने नहीं आता, जिससे सच्चाई समझना मुश्किल हो जाता है. फिर भी, इस वीडियो ने लोगों के बीच चर्चा जरूर छेड़ दी है.

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यूजर्स बोले, पूरा सच सामने आना जरूरी

वीडियो पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ लोग टूरिस्ट के बयान पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे वीडियो का पूरा सच सामने आना जरूरी है. कुल मिलाकर यह मामला अब सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन चुका है. वीडियो को Callum Abroad नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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