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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहोटल के बिस्तर पर मौत का साया! सोते कपल के बीच अंगड़ाई लेने लगा कोबरा, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

होटल के बिस्तर पर मौत का साया! सोते कपल के बीच अंगड़ाई लेने लगा कोबरा, रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO

होटल रूम में सो रहे कपल के साथ ऐसी घटना हुई जिसने उनकी नींद ही नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बना दिया. कमरे के अंदर एक जहरीला कोबरा घुस आया और जो आगे हुआ वो खतरनाक था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 31 Mar 2026 04:45 PM (IST)
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सोचिए आप होटल में सुकून की नींद सो रहे हों और आपके बिस्तर पर अचानक सांप आकर अंगड़ाईयां लेने लगे तो? जी हां ऐसा ही कुछ हुआ छुट्टियां मनाने गए एक कपल के साथ जहां उनकी सुकून भरी रात अचानक डरावने सपने में बदल गई. Krabi के एक होटल में जो हुआ, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. सुबह करीब 5 बजे जब दोनों गहरी नींद में थे, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी नींद ही नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बना दिया. कमरे के अंदर एक जहरीला कोबरा घुस आया और जो आगे हुआ, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कमरे में घुसा जहरीला कोबरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब कपल गहरी नींद में सो रहा था. अचानक पार्टनर घबराकर उठ बैठा और चिल्लाने लगा कि कमरे में सांप है. पहले तो लगा कि शायद कोई भ्रम है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सच्चाई सामने आ गई. कमरे में एक बड़ा काला कोबरा मौजूद था. सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सांप बिस्तर पर चढ़ चुका था और सोते हुए शख्स के बेहद करीब पहुंच गया था.

गर्दन के ऊपर से गुजर गया सांप

बताया जा रहा है कि कोबरा सिर्फ कमरे में ही नहीं था, बल्कि वह बिस्तर पर चढ़कर सो रहे व्यक्ति के शरीर के ऊपर से गुजर गया. यहां तक कि वह उसकी गर्दन के ऊपर से भी निकल गया. सोचिए, अगर जरा सी भी हलचल होती तो क्या हो सकता था. हालांकि किस्मत अच्छी रही और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह अनुभव दोनों के लिए बेहद डरावना साबित हुआ.

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सोशल मीडिया पर उठे सुरक्षा को लेकर सवाल

इस घटना के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की चिंता बढ़ गई. यूजर्स ने सवाल उठाए कि जंगल या नेचर के पास बने होटलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं होते. कई लोगों ने कहा कि ऐसे इलाकों में होटल्स को खास सावधानी बरतनी चाहिए ताकि मेहमानों की सुरक्षा बनी रहे. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे “जिंदगी का सबसे खौफनाक वेकअप कॉल” बताया. कुल मिलाकर यह घटना अब इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है और लोग इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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Published at : 31 Mar 2026 04:45 PM (IST)
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