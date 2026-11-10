दिवाली का त्योहार आते ही लोगों के अंदर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है. कोई घर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाता है, तो कोई मिठाइयों और पकवानों के साथ त्योहार का आनंद लेता है. वहीं कुछ लोगों के लिए दिवाली का मतलब जमकर आतिशबाजी करना भी होता है. इस दौरान बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक पटाखे जलाते नजर आते हैं. लेकिन कुछ लोग त्योहार मनाने के ऐसे अनोखे तरीके अपना लेते हैं, जिन्हें देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही एक अंकल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने दिवाली पर कुछ ऐसा किया कि देखने वालों की सांसें अटक गईं. वीडियो में अंकल जी जलती हुई चटाई को हाथ में पकड़कर ऐसे घुमाते नजर आ रहे हैं, मानो कोई डांस परफॉर्मेंस दे रहे हों. उन्हें चोट लगने का या हाथ जलने का बिकलुल भी डर नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस करतब पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

हाथ में पटाखा लेकर करने लगे स्टंट

वीडियो में रात के समय एक सड़क पर दिवाली का माहौल दिखाई देता है. चारों तरफ पटाखों का धुआं और रोशनी नजर आ रही है. इसी बीच लाल रंग की टी-शर्ट पहने एक अंकल हाथ में जलते हुए पटाखे की चटाई अपने आस-पास घुमाते हुए दिखाई देते हैं. अंकल का अंदाज देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें आसपास उड़ती चिंगारियों और धमाकों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. पटाखे से निकलने वाली चिंगारियां चारों तरफ दिखाई देती है. इस दौरान वह कभी हाथ ऊपर उठाते हैं, तो कभी पटाखे को गोल-गोल घुमाते दिखाई देते हैं. उनका यह अंदाज देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आतिशबाजी को ही डांस का हिस्सा बना लिया हो.

Uncle got no chills for this diwali 😨🔥 The confidence on display is unbelievable. Every other person is probably standing miles away, covering their ears and praying for their fingers, while uncle is out here performing his own Diwali helicopter stunt. Jokes aside, holding or rotating a lit firecracker is extremely dangerous. The sparks and unpredictable explosions can cause severe burns, hand injuries and permanent damage. — Deepu (@deepu_drops) November 9, 2026

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अंकल का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान हुए यूजर्स

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात अंकल का बेखौफ अंदाज है. आमतौर पर लोग पटाखे जलाने के बाद उनसे दूरी बना लेते हैं और धमाका होने का इंतजार करते हैं. लेकिन यहां अंकल जलते हुए पटाखे को हाथ में लेकर ही स्टंट करते नजर आ रहे हैं. आसपास का माहौल भी काफी धुएं से भरा दिखाई देता है. पटाखे से निकलती चिंगारियां सड़क पर दूर तक फैल रही हैं. इसके बावजूद अंकल अपना करतब जारी रखते हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ है कि अंकल को इस दिवाली किसी चीज का डर नहीं है. कैप्शन में मजाकिया अंदाज में अंकल के इस करतब को दिवाली का हेलिकॉप्टर स्टंट बताया.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स को अंकल का अंदाज मजेदार लगा, तो कई यूजर्स ने इसे बेहद जोखिम भरा बताया. यूजर्स का कहना है कि कुछ सेकंड के रोमांच के लिए इस तरह अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि ऐसी हरकत खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट कर कहा कि अंकल अपनी नहीं, तो कम से कम दूसरों की सुरक्षा की ही चिंता कर लो.

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