'कश्मीर में गायब हो गया था राहुल का सुरक्षा घेरा', सोनिया गांधी ने बताया फिर किसे किया था फोन?

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में खुलासा किया है कि जनवरी 2023 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान कश्मीर में राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा अचानक गायब हो गया था, जिसको लेकर वह बहुत घबरा गई थीं. उन्होंने स्थिति संभालने के लिए हर उस व्यक्ति को फोन किया, जिससे वह संपर्क कर सकती थीं. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बहाल होने तक यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई थी. सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव’ में लिखा कि राहुल गांधी के आसपास उमड़ती भीड़ के बीच सुरक्षाकर्मियों की गैर-मौजूदगी देखकर उनकी चिंता घबराहट में बदल गई थी.

उन्होंने लिखा, ‘राहुल के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो रही थी और वहां उनकी सुरक्षा का कोई अता-पता नहीं था. वे किन कारणों से गायब हुए, यह वही बेहतर जानते होंगे. मैं घबराहट में थी और मैंने उन सभी लोगों को फोन किया, जिनसे संपर्क कर सकती थी. सुरक्षा व्यवस्था बहाल होने तक कश्मीर में यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई. सुरक्षा व्यवस्था दोबारा स्थापित होने के बाद यात्रा शुरू हुई और खराब मौसम के बीच श्रीनगर में इसका समापन हुआ.'

राहुल के वापस लौटने पर सोनिया गांधी ने क्या लिखा?

सोनिया गांधी के मुताबिक, राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, कश्मीरी नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी थीं. सभी ने बर्फबारी के बीच यात्रा के अंतिम चरण में हिस्सा लिया. राहुल गांधी के सुरक्षित घर लौटने पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा, ‘मैं बता नहीं सकती कि उनके सुरक्षित लौटने पर मुझे कैसा महसूस हुआ. राहत थी कि वह सुरक्षित लौट आए. साथ ही, उनके संकल्प पर मुझे आश्चर्य हुआ. मुझे उन पर गर्व था.’ उन्होंने कहा कि लंबी पदयात्रा के बाद राहुल शारीरिक रूप से थके हुए दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी, जो उन्होंने लंबे समय से नहीं देखी थी.

भारत जोड़ो यात्रा को महत्वपूर्ण कदम बताया

उन्होंने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को विपक्षी दलों को एकजुट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. उनके अनुसार, यह यात्रा बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का मुकाबला करने वाले गठबंधन को आकार देने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास थी. उन्होंने लिखा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच सद्भाव और एकता का संदेश फैलाना था. इसका संदेश एक नारे में समाहित था, ‘नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो.’ सोनिया गांधी का कहना है कि यह नारा भाजपा की राजनीति के विपरीत एकता और सद्भाव का संदेश देने के लिए था.