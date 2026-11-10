ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कश्मीर में गायब हो गया था राहुल का सुरक्षा घेरा', सोनिया गांधी ने बताया फिर किसे किया था फोन?

'कश्मीर में गायब हो गया था राहुल का सुरक्षा घेरा', सोनिया गांधी ने बताया फिर किसे किया था फोन?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 2023 में हुई राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' का भी जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो रही थी और सुरक्षा का कोई अता-पता नहीं था.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 10 Nov 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में खुलासा किया है कि जनवरी 2023 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान कश्मीर में राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा अचानक गायब हो गया था, जिसको लेकर वह बहुत घबरा गई थीं. उन्होंने स्थिति संभालने के लिए हर उस व्यक्ति को फोन किया, जिससे वह संपर्क कर सकती थीं. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बहाल होने तक यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई थी. सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव’ में लिखा कि राहुल गांधी के आसपास उमड़ती भीड़ के बीच सुरक्षाकर्मियों की गैर-मौजूदगी देखकर उनकी चिंता घबराहट में बदल गई थी. 

उन्होंने लिखा, ‘राहुल के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो रही थी और वहां उनकी सुरक्षा का कोई अता-पता नहीं था. वे किन कारणों से गायब हुए, यह वही बेहतर जानते होंगे. मैं घबराहट में थी और मैंने उन सभी लोगों को फोन किया, जिनसे संपर्क कर सकती थी. सुरक्षा व्यवस्था बहाल होने तक कश्मीर में यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई. सुरक्षा व्यवस्था दोबारा स्थापित होने के बाद यात्रा शुरू हुई और खराब मौसम के बीच श्रीनगर में इसका समापन हुआ.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बताया 2 बार कैंसर से जूझने का एक्सपेरियंस और दर्द
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बताया 2 बार कैंसर से जूझने का एक्सपेरियंस और दर्द
इंडिया
'अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों का सफाया', राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर किरेन रिजिजू का पलटवार
'अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों का सफाया', राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर किरेन रिजिजू का पलटवार
इंडिया
बेंगलुरु में दिवाली के पटाखों का कहर, 74 लोगों की आंखों की रोशनी पर खतरा, 25 बच्चे भी शिकार
बेंगलुरु में दिवाली के पटाखों का कहर, 74 लोगों की आंखों की रोशनी पर खतरा, 25 बच्चे भी शिकार
इंडिया
48 घंटे जेल में रहे तो नौकरी पर गिरेगी गाज! SC के फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका
48 घंटे जेल में रहे तो नौकरी पर गिरेगी गाज! SC के फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका

राहुल के वापस लौटने पर सोनिया गांधी ने क्या लिखा?

सोनिया गांधी के मुताबिक, राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, कश्मीरी नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी थीं. सभी ने बर्फबारी के बीच यात्रा के अंतिम चरण में हिस्सा लिया. राहुल गांधी के सुरक्षित घर लौटने पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा, ‘मैं बता नहीं सकती कि उनके सुरक्षित लौटने पर मुझे कैसा महसूस हुआ. राहत थी कि वह सुरक्षित लौट आए. साथ ही, उनके संकल्प पर मुझे आश्चर्य हुआ. मुझे उन पर गर्व था.’ उन्होंने कहा कि लंबी पदयात्रा के बाद राहुल शारीरिक रूप से थके हुए दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी, जो उन्होंने लंबे समय से नहीं देखी थी. 

भारत जोड़ो यात्रा को महत्वपूर्ण कदम बताया

उन्होंने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को विपक्षी दलों को एकजुट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. उनके अनुसार, यह यात्रा बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का मुकाबला करने वाले गठबंधन को आकार देने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास थी. उन्होंने लिखा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच सद्भाव और एकता का संदेश फैलाना था. इसका संदेश एक नारे में समाहित था, ‘नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो.’ सोनिया गांधी का कहना है कि यह नारा भाजपा की राजनीति के विपरीत एकता और सद्भाव का संदेश देने के लिए था. 

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 10 Nov 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI KASHMIR Sonia Gandhi Belonging A Journey Of Love
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बताया 2 बार कैंसर से जूझने का एक्सपेरियंस और दर्द
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बताया 2 बार कैंसर से जूझने का एक्सपेरियंस और दर्द
इंडिया
'अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों का सफाया', राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर किरेन रिजिजू का पलटवार
'अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों का सफाया', राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर किरेन रिजिजू का पलटवार
इंडिया
बेंगलुरु में दिवाली के पटाखों का कहर, 74 लोगों की आंखों की रोशनी पर खतरा, 25 बच्चे भी शिकार
बेंगलुरु में दिवाली के पटाखों का कहर, 74 लोगों की आंखों की रोशनी पर खतरा, 25 बच्चे भी शिकार
इंडिया
48 घंटे जेल में रहे तो नौकरी पर गिरेगी गाज! SC के फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका
48 घंटे जेल में रहे तो नौकरी पर गिरेगी गाज! SC के फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कश्मीर में गायब हो गया था राहुल का सुरक्षा घेरा', सोनिया गांधी ने बताया फिर किसे फोन की थीं?
'कश्मीर में गायब हो गया था राहुल का सुरक्षा घेरा', सोनिया गांधी ने बताया फिर किसे फोन की थीं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इंडिया
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार
इंडिया
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों के अधिकारियों को निर्देश, 'यह अपेक्षा की जाती है कि वे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
ट्रेंडिंग
Viral Video: दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश
दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget