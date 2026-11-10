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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों का सफाया', राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर किरेन रिजिजू का पलटवार

'अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों का सफाया', राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर किरेन रिजिजू का पलटवार

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के पीएम मोदी के बयान पर दी प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि अब दिमागी नक्सलों का सफाया करना है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Nov 2026 05:49 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को लेकर दिए एक बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहिए. इससे पहले गांधी ने पीएम मोदी के बस्तर में दिमागी नक्सल वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें फिर से सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी. 

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था. 

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रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'राहुल जी, सशस्त्र माओवादियों को खत्म करने के लिए मोदी जी को धन्यवाद दीजिए. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को भारत के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा बताया था. अगला टारगेट 'दिमागी नक्सलियों' का सफाया करना है.'

राहुल ने कसा था पीएम मोदी पर तंज

इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बस्तर में CRPF के साथ दिवाली मनाने पर तंज कसा था. CRPF जवानों की तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा था, 'प्रिय सीआरपीएफ के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया कि आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं. उन्होंने हमें नक्सली कहा. मेरी चुनौती कायम है. वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है. कोई भी समय, किसी भी जगह. मेरी गारंटी, उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी.'

'नक्सली खत्म हो गए, लेकिन खतरा टला नहीं'

इधर, पीएम मोदी ने कहा था कि हमें एक बात याद रखनी चाहिए. नक्सली खत्म हो गए हैं. लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का सफाया तो हो गया, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर लिया है. आज भी वे लोगों को देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों ने कई राजनीतिक दलों और अलग-अलग संगठनों में भी घुसपैठ कर ली. हमें इनकी पहचान करनी होगी. इन्हें हराना होगा. देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Nov 2026 05:49 PM (IST)
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