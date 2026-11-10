'अगला टारगेट दिमागी नक्सलियों का सफाया', राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर किरेन रिजिजू का पलटवार

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को लेकर दिए एक बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहिए. इससे पहले गांधी ने पीएम मोदी के बस्तर में दिमागी नक्सल वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें फिर से सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी.

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था.

रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'राहुल जी, सशस्त्र माओवादियों को खत्म करने के लिए मोदी जी को धन्यवाद दीजिए. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को भारत के लिए सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा बताया था. अगला टारगेट 'दिमागी नक्सलियों' का सफाया करना है.'

Rahul ji, thank Modi ji for eliminating the Armed Maoists. Former PM Dr. Manmohan Singh ji had famously described Left-Wing Extremism and Naxalism as "The single biggest internal security threat" to India. Next target is to finish Dimagi Naxals https://t.co/60A53PsoiB — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 10, 2026

राहुल ने कसा था पीएम मोदी पर तंज

इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बस्तर में CRPF के साथ दिवाली मनाने पर तंज कसा था. CRPF जवानों की तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा था, 'प्रिय सीआरपीएफ के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया कि आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं. उन्होंने हमें नक्सली कहा. मेरी चुनौती कायम है. वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है. कोई भी समय, किसी भी जगह. मेरी गारंटी, उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी.'

'नक्सली खत्म हो गए, लेकिन खतरा टला नहीं'

इधर, पीएम मोदी ने कहा था कि हमें एक बात याद रखनी चाहिए. नक्सली खत्म हो गए हैं. लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का सफाया तो हो गया, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर लिया है. आज भी वे लोगों को देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों ने कई राजनीतिक दलों और अलग-अलग संगठनों में भी घुसपैठ कर ली. हमें इनकी पहचान करनी होगी. इन्हें हराना होगा. देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा.