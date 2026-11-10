दिवाली का त्योहार खुशियां बांटने और अपनों को उपहार देने का मौका होता है. इस दिन लोग एक-दूसरे को मिठाइयां और गिफ्ट देकर त्योहार की बधाई देते हैं. लेकिन क्या हो अगर कोई सरकारी ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति ही आपसे जबरदस्ती त्योहार का गिफ्ट मांगने लगे? वह भी इस अंदाज में कि बिना उपहार दिए आपको आगे जाने का रास्ता ही न मिले. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया है.

यहां एक होमगार्ड जवान ने चेकिंग के दौरान कार सवार से दिवाली का गिफ्ट मांग लिया. इतना ही नहीं गिफ्ट मिलने तक वह अपनी जिद पर अड़ा रहा. असल में यह पूरी घटना कार में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई, जिसे विकास दयाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

होमगार्ड ने दिवाली गिफ्ट मांग लिया

यह मामला गुरुग्राम के साइबर हब के आसपास का बताया जा रहा है. 7 नवंबर को कंटेंट क्रिएटर विकास दयाल अपनी बहन के साथ कार से जा रहे थे. इसी दौरान ट्रैफिक चेकिंग के लिए तैनात एक होमगार्ड जवान ने उनकी गाड़ी रुकवा ली. शुरुआत में जवान ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं, लेकिन कुछ ही देर में बातचीत का रुख बदल गया. होमगार्ड ने कार सवार से दिवाली गिफ्ट के बारे में पूछना शुरू कर दिया. विकास ने बताया कि उनके पास वॉलेट नहीं है. इस पर उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट यानी UPI से पैसे भेजने का विकल्प भी दिया, लेकिन जवान ने डिजिटल पेमेंट लेने से इनकार कर दिया.

गिफ्ट के लिए कार में देखने लगा सामान

वीडियो में आगे दिखाई देता है कि होमगार्ड कार के अंदर रखे सामान के बारे में पूछताछ करने लगता है. उसकी नजर पिछली सीट पर रखे गिफ्ट बैग और हैंपर पर पड़ती है. इसके बाद वह उनमें से अपनी पसंद का गिफ्ट लेने की जिद करने लगता है. विकास उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि गिफ्ट मांगने की चीज नहीं होती. इसके बावजूद जवान अपनी मांग से पीछे नहीं हटता. आखिरकार कार में मौजूद बहन को एक फेस्टिव गिफ्ट हैंपर देना पड़ता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गिफ्ट मिलने के बाद ही जवान ने उन्हें आगे जाने दिया.

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वीडियो वायरल होते ही भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने होमगार्ड के व्यवहार पर नाराजगी जताई. यूजर्स का कहना है कि त्योहार के नाम पर किसी से जबरदस्ती उपहार मांगना गलत है. खासकर तब जब कोई व्यक्ति सरकारी ड्यूटी पर तैनात हो. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर आम नागरिकों से इस तरह गिफ्ट मांगे जाएंगे तो सड़क पर उनकी सुरक्षा का क्या होगा? वहीं कुछ यूजर्स ने इसे त्योहार के नाम पर खुलेआम वसूली बताया. वीडियो पर अब तक पचास हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और इस पर यूजर्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं.

पुलिस ने दर्ज की FIR

मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति नियमित पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि होमगार्ड जवान है. ट्रैफिक इंस्पेक्टर की शिकायत पर डीएलएफ फेज-3 थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) के तहत जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे ड्यूटी से हटाकर निलंबित करने की कार्रवाई भी की गई.

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