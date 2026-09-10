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सोशल मीडिया पर छाया 80s ट्रेंड, वायरल हो रहीं 'पुराने दौर' वाली तस्वीरें
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े राजनेताओं तक हर कोई क्रिएट कर रहा है अपना 80s वाला लुक. जानें सोशल मीडिया पर क्यों लोगों को इतना पसंद आ रहा है 80s का रेट्रो ट्रेंड.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया रेट्रो ट्रेंड लोगों को खूब पसंद आ रहा है. दरअसल, इस ट्रेंड में 80 के दशक की याद दिलाने वाली तस्वीरें इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में लोग पुराने जमाने के कपड़ों, हेयरस्टाइल और सिनेमाई अंदाज में नजर आ रहे हैं. जानें लोग कैसे अपनी तस्वीरों को चैटजीपीटी की मदद से 80 के दशक के रूप में क्रिएट कर रहे हैं.
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Published at : 10 Sep 2026 05:56 PM (IST)
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