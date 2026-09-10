सोशल मीडिया पर छाया 80s ट्रेंड, वायरल हो रहीं 'पुराने दौर' वाली तस्वीरें

80 का दशक भारतीय पॉप कल्चर की वजह से बेहद खास माना जाता है. उस दौर का फैशन, फिल्में, संगीत और फोटोग्राफी आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं. वहीं बड़े कॉलर वाली शर्ट, हाई-वेस्ट पैंट, साड़ी के पारंपरिक अंदाज, बड़े सनग्लासेस और पुराने जमाने के हेयरस्टाइल अब सोशल मीडिया पर दोबारा दिखाई दे रहे हैं. वायरल हो रही तस्वीरों में बैकग्राउंड को भी पुराने दौर के मुताबिक तैयार किया जा रहा है. इससे तस्वीरों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी पुराने फोटो एलबम का हिस्सा हों.