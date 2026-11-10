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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग

इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग

'रामायण' ने यूके बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर दिया है. फिल्म ने 'गॉडजिला माइनस जीरो' को इस मामले में पछाड़ दिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Nov 2026 03:00 PM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. 'रामायण' ने यूके और आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और इतिहास रच दिया है. 'रामायण' यूके और आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में नंबर वन पर आ गई है.

Variety के मुताबिक, फिल्म ने  2.8 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. वहीं 'गॉडजिला माइनस जीरो' तीसरे नंबर पर आ गई है. डिज्नी की 'वाइल्ड हॉर्स नाइन' 1.9 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. वहीं 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने 1.8 मिलियन डॉलर की कमाई की.

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वहीं पीरियड कॉमेडी 'विकर' नंबर वन पर थी. लेकिन अब ये चौथे नंबर पर आ गई है. फिल्म ने 1.5 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. वहीं 'जॉर्ज माइकल: द फेथ टूर' ने 1.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ पांचवें नंबर पर जगह बनाई है.

वहीं 'प्राइमटाइम' दूसरे वीकेंड पर 1.1 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ छठे नंबर पर है. हॉरर कॉमेडी फिल्म 'घोस्ट्स: द पजेशन ऑफ बटन हाउस' तीसरे हफ्ते में सातवें नंबर पर रही. फिल्म ने 997,064 डॉलर की कमाई की. वहीं आठवें नंबर पर हॉरर थ्रिलर 'क्लेफेस' है. फिल्म ने 911,261 डॉलर कमाए. नौवें नंबर पर  'आई प्ले रॉकी' 810,781 डॉलर की कमाई के साथ रही. रन इट' लाइव व्यूइंग' 793,559 डॉलर कमाई के साथ दसवें नंबर पर रही.

बता दें कि 'रामायण' को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, अरुण गोविल जैसे स्टार्स फिल्म का हिस्सा रहे. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है और शानदार रिव्यूज मिले हैं. ये फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हुई.

वहीं 'गॉडजिला माइनस जीरो' की बात करें तो ये साई-फाई फिल्म है. फिल्म जापान में 3 नवंबर को रिलीज हुई. इसे Takashi Yamazaki ने डायरेक्ट किया. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 15 मिनट है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 10 Nov 2026 03:00 PM (IST)
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