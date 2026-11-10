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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपंजाबी कुड़ी ने भोजपुरी गानों पर लगाए ठुमके, डांस ने हिला डाला इंटरनेट

पंजाबी कुड़ी ने भोजपुरी गानों पर लगाए ठुमके, डांस ने हिला डाला इंटरनेट

कमर की लचक और डांस स्टेप्स की टाइमिंग इतनी गजब है कि वहां मौजूद दर्शक अपनी नजरें नहीं हटा पाए. खुले बालों को झटकते हुए जब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए मूव्स दिखाए,

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Nov 2026 03:06 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर जब भी डांस का कोई देसी और मजेदार वीडियो आता है, तो इंटरनेट का पारा चढ़ना तय होता है. हाल ही में एक ऐसा ही मसालेदार और धमाकेदार डांस वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने नेटिजन्स की नींदें उड़ा दी हैं. दीवाली उत्सव के एक इवेंट के दौरान स्टेज पर साड़ी पहने एक पंजाबी कुड़ी ने जब भोजपुरी गाने पर अपने कातिलाना ठुमके लगाने शुरू किए, तो देखने वालों के होश उड़ गए!

स्टेज पर रंग-बिरंगी साड़ी पहने इस हसीना के एक्सप्रेशन्स और कमर की लचक देखकर लोग सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए हैं.

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साड़ी का पल्लू लहराकर लगाए ऐसे लटके-झटके

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दीवाली फेस्ट के बड़े से बैकड्रॉप वाले स्टेज पर एक लड़की ट्रेडिशनल साड़ी और हाथों में चूड़ियां पहने पूरे जोश में नजर आ रही है. जैसे ही भोजपुरी का सुपरहॉट गाना बजता है, लड़की बिना किसी झिझक के अपनी कातिल अदाओं से पूरे स्टेज का माहौल गर्म कर देती है.

उनकी कमर की लचक और डांस स्टेप्स की टाइमिंग इतनी गजब है कि वहां मौजूद दर्शक अपनी नजरें नहीं हटा पाए. खुले बालों को झटकते हुए जब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए मूव्स दिखाए, तो वहां मौजूद हर कोई उनका मुरीद हो गया.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर तहलका: 'यूपी-बिहार भी फेल कर दिया दीदी'

सोशल मीडिया पर इस डांस रील के आते ही लाइक और कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई है. पंजाबी और भोजपुरी कल्चर का यह मिक्स तड़का लोगों को खूब पसंद आ रहा है:

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "अरे बाप रे! क्या कमर की लचक है, पंजाबी कुड़ी का यह भोजपुरी स्टाइल सबसे हटकर है!"

दूसरे यूजर ने लिखा, "दीवाली इवेंट का पूरा पैसा वसूल डांस हो गया, ऐसी एनर्जी तो प्रोफेशनल डांसर्स में भी नहीं होती."

वहीं कई लोगों ने कहा कि साड़ी में ऐसी फुर्ती और कातिलाना मूव्स देखकर कोई भी दीवाना हो जाए.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 03:06 PM (IST)
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