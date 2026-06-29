ब्लैक नेवी, ब्लू ग्रे और बेज जैसे न्यूट्रल रंगों के ब्लेजर ऑफिस वियर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. इन्हें फॉर्मल शर्ट या टॉप के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है. इस लुक को पूरा करने के लिए हिल्स, लोफर या फॉर्मल फुटवियर आप पहन सकते हैं.