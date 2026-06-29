हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रेंडिंगOffice Fashion: ऑफिस में दिखना है लेडी बॉस? कोट-पेंट के साथ ट्राई करें ये चीज

Office Fashion: ऑफिस में दिखना है लेडी बॉस? कोट-पेंट के साथ ट्राई करें ये चीज

अगर आप ऑफिस में प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस दिखना चाहती हैं तो ब्लेजर और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. अच्छी फिटिंग वाला ब्लेजर और क्लासिक ट्राउजर आपको स्मार्ट लुक देता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 29 Jun 2026 05:41 PM (IST)
अगर आप ऑफिस में प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस दिखना चाहती हैं तो ब्लेजर और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. अच्छी फिटिंग वाला ब्लेजर और क्लासिक ट्राउजर आपको स्मार्ट लुक देता है.

Office Fashion: आज के समय में ऑफिस फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक सीमित नहीं रह गया है. आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और प्रोफेशनल इमेज को भी दर्शाती है. किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग ही लोगों का ध्यान खींचती है. ऐसे में कई आउटफिट न केवल आपको स्टाइलिश दिखाता है, बल्कि अंदर से भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है. फैशन एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, उनका असर हमारी सोच, व्यवहार और कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है. अगर आउटफिट फिटिंग वाला, साफ-सुथरा और मौके के अनुसार हो तो व्यक्ति खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है. खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए सही ऑफिस वियर प्रोफेशनल इमेज बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं.

1/9
अगर आप ऑफिस में प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस दिखना चाहती हैं तो ब्लेजर और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. अच्छी फिटिंग वाला ब्लेजर और क्लासिक ट्राउजर न सिर्फ आपको स्मार्ट लुक देता है, बल्कि किसी भी मीटिंग या कॉर्पोरेट इवेंट के लिए परफेक्ट माना जाता है.
अगर आप ऑफिस में प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस दिखना चाहती हैं तो ब्लेजर और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. अच्छी फिटिंग वाला ब्लेजर और क्लासिक ट्राउजर न सिर्फ आपको स्मार्ट लुक देता है, बल्कि किसी भी मीटिंग या कॉर्पोरेट इवेंट के लिए परफेक्ट माना जाता है.
2/9
ब्लैक नेवी, ब्लू ग्रे और बेज जैसे न्यूट्रल रंगों के ब्लेजर ऑफिस वियर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. इन्हें फॉर्मल शर्ट या टॉप के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है. इस लुक को पूरा करने के लिए हिल्स, लोफर या फॉर्मल फुटवियर आप पहन सकते हैं.
ब्लैक नेवी, ब्लू ग्रे और बेज जैसे न्यूट्रल रंगों के ब्लेजर ऑफिस वियर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. इन्हें फॉर्मल शर्ट या टॉप के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है. इस लुक को पूरा करने के लिए हिल्स, लोफर या फॉर्मल फुटवियर आप पहन सकते हैं.
Published at : 29 Jun 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Office Fashion Lady Boss Office Look Office Outfit Blazer And Trousers

ट्रेंडिंग फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
जिस फ्लाइट में पत्नी थी एयर होस्टेस उसी में यात्रा करने पहुंचा पति, क्यूट सरप्राइज का वीडियो वायरल
जिस फ्लाइट में पत्नी थी एयर होस्टेस उसी में यात्रा करने पहुंचा पति, क्यूट सरप्राइज का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: एयरपोर्ट पर अपना ठेला लिए पहुंच गया कबाड़ी वाला, वीडियो देख माथा पीटने लगे यूजर्स
एयरपोर्ट पर अपना ठेला लिए पहुंच गया कबाड़ी वाला, वीडियो देख माथा पीटने लगे यूजर्स
ट्रेंडिंग
Video: खूंखार टाइगर ने एक साथ किया जो बैलों का शिकार, वीडियो देख थम गई पर्यटकों की सांसें
खूंखार टाइगर ने एक साथ किया जो बैलों का शिकार, वीडियो देख थम गई पर्यटकों की सांसें
ट्रेंडिंग
India vs Ireland Series: सूर्यवंशी की हाय लग गई... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स कर रहे BCCI को ट्रोल, बोले- शर्म करो शर्मा
सूर्यवंशी की हाय लग गई... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स कर रहे BCCI को ट्रोल, बोले- शर्म करो शर्मा
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मनोज मुकुल
मनोज मुकुल
Opinion: भरत तिवारी कांड ने बिहार के सामाजिक समीकरण को बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget