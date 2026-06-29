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Office Fashion: ऑफिस में दिखना है लेडी बॉस? कोट-पेंट के साथ ट्राई करें ये चीज
अगर आप ऑफिस में प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस दिखना चाहती हैं तो ब्लेजर और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. अच्छी फिटिंग वाला ब्लेजर और क्लासिक ट्राउजर आपको स्मार्ट लुक देता है.
Office Fashion: आज के समय में ऑफिस फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने तक सीमित नहीं रह गया है. आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और प्रोफेशनल इमेज को भी दर्शाती है. किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग ही लोगों का ध्यान खींचती है. ऐसे में कई आउटफिट न केवल आपको स्टाइलिश दिखाता है, बल्कि अंदर से भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है. फैशन एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, उनका असर हमारी सोच, व्यवहार और कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है. अगर आउटफिट फिटिंग वाला, साफ-सुथरा और मौके के अनुसार हो तो व्यक्ति खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है. खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए सही ऑफिस वियर प्रोफेशनल इमेज बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion