कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स

भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच बारिश में धुल गया. हैमिल्टन में मंगलवार को तीसरा वनडे मैच खेला जाना था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया. हालांकि, टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है. शुरुआती दोनों मैच भारतीय टीम ने जीते थे. अब यहां जानिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा.

चौथे वनडे में टीम इंडिया में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल चौथा और पांचवां वनडे मैच नहीं खेलेंगे. टेस्ट सीरीज को देखते हुए चौथे और पांचवें वनडे की टीम अलग चुनी गई है. श्रेयस अय्यर चौथे और पांचवें वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. वहीं विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन की एंट्री होगी.

कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा चौथा वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच शुक्रवार, 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, यह मैच सुबह साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. वहीं मैच का टॉस सुबह सात बजे होगा. टीवी पर आप यह मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप्प पर आएगी. इसके अलावा abplive.com पर भी आपको इस मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी.

चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम- फिन एलन, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, निक कैली, मिचेल सैंटनर (कप्तान), डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल हे (विकेटकीपर), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी और काइल जैमीसन

चौथे वनडे के लिए भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), आकिब नबी डार, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव

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