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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स

कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स

IND vs NZ 4th ODI: भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ गया. हालांकि, सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है. यहां जानें चौथे वनडे की A टू Z डिटेल्स.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 10 Nov 2026 04:04 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच बारिश में धुल गया. हैमिल्टन में मंगलवार को तीसरा वनडे मैच खेला जाना था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया. हालांकि, टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है. शुरुआती दोनों मैच भारतीय टीम ने जीते थे. अब यहां जानिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा. 

चौथे वनडे में टीम इंडिया में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल चौथा और पांचवां वनडे मैच नहीं खेलेंगे. टेस्ट सीरीज को देखते हुए चौथे और पांचवें वनडे की टीम अलग चुनी गई है. श्रेयस अय्यर चौथे और पांचवें वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. वहीं विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन की एंट्री होगी. 

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कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा चौथा वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच शुक्रवार, 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, यह मैच सुबह साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. वहीं मैच का टॉस सुबह सात बजे होगा. टीवी पर आप यह मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप्प पर आएगी. इसके अलावा abplive.com पर भी आपको इस मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी.

चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम- फिन एलन, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, निक कैली, मिचेल सैंटनर (कप्तान), डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल हे (विकेटकीपर), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी और काइल जैमीसन 

चौथे वनडे के लिए भारतीय टीम- श्रेयस  अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), आकिब नबी डार, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 10 Nov 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER INDIA VS NEW ZEALAND SHUBMAN GILL IND Vs NZ 4th ODI
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