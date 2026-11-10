दीवाली पर हर घर के बाहर आटा, चावल और रंग-बिरंगे फूलों से खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है. लेकिन जब बात दुबई की हो, तो वहां की हर चीज़ में नवाबी और शाही अंदाज़ अपने आप जुड़ जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर दुबई से एक ऐसी रंगोली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर दुनिया भर के लोगों के होश उड़ गए हैं.

दुबई के मशहूर 'सिटी सेंटर देयरा' मॉल में दीवाली के मौके पर रंगों की जगह असली सोने के गहनों और हीरों से विशालकाय रंगोली तैयार की गई है, जो अब इंटरनेट पर सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है.

साढ़े 6 किलो सोना, 380 कैरेट हीरे और 16 घंटे की मेहनत

इस शाही रंगोली को देखने के लिए मॉल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस अनोखी आर्टवर्क की खासियतें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस रंगोली को बनाने में 6.5 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 213 से ज्यादा सोने के हार, भारी कंगन, झुमके और पैडेंट्स सजाए गए हैं. सिर्फ सोना ही नहीं, रंगोली की चमक बढ़ाने के लिए इसमें 380 कैरेट से ज्यादा के असली हीरे भी जड़े गए हैं. 10 कुशल कारीगरों ने लगातार 16 घंटे की कड़ी मेहनत करके एक-एक गहने को हाथ से तराशकर यह खूबसूरत डिजाइन तैयार किया है.

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"मॉल में खुला पड़ा है इतना सोना!" नेटिजन्स बोले "यह सिर्फ दुबई में ही मुमकिन है"

इस झिलमिलाती रंगोली का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. सार्वजनिक जगह पर करोड़ों का सोना इस तरह खुला रखा देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो dubaifestivals नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "अगर ऐसी रंगोली हमारे यहां मॉल में बन जाए, तो 5 मिनट के अंदर रंगोली और सोना दोनों गायब हो जाएंगे!"

दूसरे यूजर ने लिखा, "दुबई की सुरक्षा व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए कम है, इतने करोड़ों का खजाना बीच मॉल में खुला रखा है और कोई छू भी नहीं सकता." वहीं कई लोगों का कहना है कि दुबई हर भारतीय त्योहार को अपने अनोखे और लग्जरी स्टाइल में सेलिब्रेट करने के लिए जाना जाता है.

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