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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश

Viral Video: दीवाली पर दुबई में बनी सोने-हीरों की रंगोली, वीडियो देख उड़े लोगों के होश

दुबई के मशहूर 'सिटी सेंटर देयरा' मॉल में दीवाली के मौके पर रंगों की जगह असली सोने के गहनों और हीरों से विशालकाय रंगोली तैयार की गई है, जो अब इंटरनेट पर सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Nov 2026 04:54 PM (IST)
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दीवाली पर हर घर के बाहर आटा, चावल और रंग-बिरंगे फूलों से खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है. लेकिन जब बात दुबई की हो, तो वहां की हर चीज़ में नवाबी और शाही अंदाज़ अपने आप जुड़ जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर दुबई से एक ऐसी रंगोली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर दुनिया भर के लोगों के होश उड़ गए हैं.

दुबई के मशहूर 'सिटी सेंटर देयरा' मॉल में दीवाली के मौके पर रंगों की जगह असली सोने के गहनों और हीरों से विशालकाय रंगोली तैयार की गई है, जो अब इंटरनेट पर सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है.

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साढ़े 6 किलो सोना, 380 कैरेट हीरे और 16 घंटे की मेहनत

इस शाही रंगोली को देखने के लिए मॉल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस अनोखी आर्टवर्क की खासियतें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस रंगोली को बनाने में 6.5 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 213 से ज्यादा सोने के हार, भारी कंगन, झुमके और पैडेंट्स सजाए गए हैं. सिर्फ सोना ही नहीं, रंगोली की चमक बढ़ाने के लिए इसमें 380 कैरेट से ज्यादा के असली हीरे भी जड़े गए हैं. 10 कुशल कारीगरों ने लगातार 16 घंटे की कड़ी मेहनत करके एक-एक गहने को हाथ से तराशकर यह खूबसूरत डिजाइन तैयार किया है.

 
 
 
 
 
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"मॉल में खुला पड़ा है इतना सोना!" नेटिजन्स बोले "यह सिर्फ दुबई में ही मुमकिन है"

इस झिलमिलाती रंगोली का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. सार्वजनिक जगह पर करोड़ों का सोना इस तरह खुला रखा देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो dubaifestivals नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "अगर ऐसी रंगोली हमारे यहां मॉल में बन जाए, तो 5 मिनट के अंदर रंगोली और सोना दोनों गायब हो जाएंगे!"

दूसरे यूजर ने लिखा, "दुबई की सुरक्षा व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए कम है, इतने करोड़ों का खजाना बीच मॉल में खुला रखा है और कोई छू भी नहीं सकता." वहीं कई लोगों का कहना है कि दुबई हर भारतीय त्योहार को अपने अनोखे और लग्जरी स्टाइल में सेलिब्रेट करने के लिए जाना जाता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 04:54 PM (IST)
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