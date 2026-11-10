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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: चलाने गए थे छोटा पटाखा, हुआ बड़ा ब्लास्ट; वीडियो देख कांप जाएगी रूह!

Viral Video: चलाने गए थे छोटा पटाखा, हुआ बड़ा ब्लास्ट; वीडियो देख कांप जाएगी रूह!

Viral Video: पटाखा जलाते ही हुआ जोरदार धमाका, पास बैठे बुजुर्ग और बच्चे बाल-बाल बचे, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा दिल दहला देने वाला यह खौफनाक वीडियो, लापरवाही देख लोग हुए हैरान

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Nov 2026 06:36 PM (IST)
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Viral Video: रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, लेकिन इस दौरान होने वाली जरा सी चूक पल भर में त्योहार के रंग को फीका कर सकती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो जमकर ट्रेंड कर रहा है, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं. दरअसल, इस वायरल वीडियो में दिवाली की रात कुछ लोग अपने घर और दुकान के बाहर आतिशबाजी कर रहे होते हैं.

इसी बीच वहां एक आम सा दिखने वाला पटाखा जलाया जाता है. आसपास बैठे लोग बड़े आराम से इस नजारे को देख रहे होते हैं कि तभी पलक झपकते ही वहां कुछ ऐसा घटित होता है, जो सीधे तबाही में बदल जाता है. पटाखे के भीतर हुआ जोरदार धमाका और उसके बाद आसपास के इलाके में मची चीख-पुकार को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

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दुकान के बाहर अनार जला रहा था युवक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दिवाली की रात एक युवक संकरी गली के बीचों-बीच रखे बड़े अनार पटाखे को जलाता है. पटाखे में आग लगते ही वह पीछे हट जाता है। वहीं पास की एक दुकान के बाहर कुछ बुजुर्ग महिलाएं और एक बच्ची कुर्सियों पर बैठकर इस आतिशबाजी को देख रहे होते हैं.

अचानक हुआ ब्लास्ट, चारों तरफ फैली आग

शुरुआत में अनार से रोशनी का खूबसूरत फव्वारा निकलता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पटाखा अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है. अनार के फटने से निकली तेज आग और चिंगारियां सीधे दुकान के बाहर बैठी महिलाओं और बच्ची की तरफ तेजी से लपकती हैं.

दुकान के अंदर घुसी चिंगारियां, मची अफरा-तफरी

धमाका इतना भयानक था कि चिंगारियां किसी मिसाइल की तरह सीधे दुकान के शटर के भीतर तक घुस जाती हैं. घबराहट में वहां बैठी महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए दुकान के अंदर भागती हैं. पल भर में ही पूरा इलाका घने धुएं और आग की लपटों से घिर जाता है और वहां चीख-पुकार मच जाती है.

 
 
 
 
 
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वीडियो देख हैरान रह गए सोशल मीडिया यूजर्स

पटाखे के इस खौफनाक ब्लास्ट वीडियो  को देखकर लोग सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता जता रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखता है कि, त्योहार की खुशियां अपनी जगह हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों और बुजुर्गों-बच्चों के इतने करीब इस तरह के खतरनाक पटाखे जलाना सीधे मौत को दावत देने जैसा है. वहीं, एक अन्य यूजर ने बाजार में मिलने वाले पटाखों की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए लिखा, आजकल पटाखों में केमिकल की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अनार कब बम की तरह फट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. मैन्युफैक्चरर्स पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

एक तीसरे यूजर ने बाकी लोगों को सीख देते हुए लिखा, दिवाली पर पटाखों से दूर रहना ही सबसे सुरक्षित है, जरा सी चूक हंसते-खेलते परिवार को गम में बदल सकती है. कुल मिलाकर इस वीडियो को देखकर लोग इसे त्योहारों पर बरती जाने वाली लापरवाहियों के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी मान रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: लोहे के बक्से में 10 हजार सुतली बम रख लगा दी आग, धमाका देख उड़ जाएंगे होश

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 06:36 PM (IST)
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