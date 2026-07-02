यह घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के फैमिली डे प्रोग्राम की है. इस दौरान ट्रेनिंग ले रहे फायरफाइटर जेसन राल्फ ने अपनी गर्लफ्रेंड दासिया मूर के लिए एक सरप्राइज प्लान किया, जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगी. दरअसल दासिया मूर को बताया गया कि उन्हें एक डेमो का हिस्सा बनना है.