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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रेंडिंगFirefighter Proposal: जान बचाने के बहाने बुलाया, फिर सबके सामने किया प्रपोज! फायरफाइटर का सरप्राइज देख गर्लफ्रेंड दंग

Firefighter Proposal: जान बचाने के बहाने बुलाया, फिर सबके सामने किया प्रपोज! फायरफाइटर का सरप्राइज देख गर्लफ्रेंड दंग

इन दिनों एक दिल छू लेने वाला प्रपोजल वायरल हो रहा है, जिसमें एक फायरफाइटर ने अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू मिशन के बहाने बुलाया और फिर सबके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर दिया.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 02 Jul 2026 10:19 AM (IST)
इन दिनों एक दिल छू लेने वाला प्रपोजल वायरल हो रहा है, जिसमें एक फायरफाइटर ने अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू मिशन के बहाने बुलाया और फिर सबके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर दिया.

Firefighter Proposal: आजकल लोग अपने प्यार को जाहिर करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला प्रपोजल वायरल वायरल हो रहा है, जिसमें एक फायरफाइटर ने अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू मिशन के बहाने बुलाया और फिर सबके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर दिया.

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इस अनोखे सरप्राइज को देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे, जबकि गर्लफ्रेंड भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई. वहीं अब इंटरनेट पर अब इस प्रपोजल के फोटो वायरल होने के बाद लोग इस पर प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं.
इस अनोखे सरप्राइज को देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे, जबकि गर्लफ्रेंड भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई. वहीं अब इंटरनेट पर अब इस प्रपोजल के फोटो वायरल होने के बाद लोग इस पर प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं.
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यह घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के फैमिली डे प्रोग्राम की है. इस दौरान ट्रेनिंग ले रहे फायरफाइटर जेसन राल्फ ने अपनी गर्लफ्रेंड दासिया मूर के लिए एक सरप्राइज प्लान किया, जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगी. दरअसल दासिया मूर को बताया गया कि उन्हें एक डेमो का हिस्सा बनना है.
यह घटना अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के फैमिली डे प्रोग्राम की है. इस दौरान ट्रेनिंग ले रहे फायरफाइटर जेसन राल्फ ने अपनी गर्लफ्रेंड दासिया मूर के लिए एक सरप्राइज प्लान किया, जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगी. दरअसल दासिया मूर को बताया गया कि उन्हें एक डेमो का हिस्सा बनना है.
Published at : 02 Jul 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Marriage Proposal Viral Proposal Surprise Proposal Firefighter Proposal

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