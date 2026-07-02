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Firefighter Proposal: जान बचाने के बहाने बुलाया, फिर सबके सामने किया प्रपोज! फायरफाइटर का सरप्राइज देख गर्लफ्रेंड दंग
इन दिनों एक दिल छू लेने वाला प्रपोजल वायरल हो रहा है, जिसमें एक फायरफाइटर ने अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू मिशन के बहाने बुलाया और फिर सबके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर दिया.
Firefighter Proposal: आजकल लोग अपने प्यार को जाहिर करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला प्रपोजल वायरल वायरल हो रहा है, जिसमें एक फायरफाइटर ने अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू मिशन के बहाने बुलाया और फिर सबके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर दिया.
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Published at : 02 Jul 2026 10:19 AM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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