Sarson Ki Kheti: रबी सीजन में सरसों की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है. बाजार में सरसों के तेल की मांग बनी रहती है. लेकिन फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सिर्फ बढ़िया बीज डालना ही काफी नहीं है. बुवाई से लेकर खाद और सिंचाई तक कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है.

कई बार किसान ज्यादा बीज डाल देते हैं या पौधों के बीच सही दूरी नहीं रखते. इससे फसल की बढ़त पर असर पड़ता है. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर किसान बुवाई का सही तरीका अपनाएं और सल्फर के साथ खाद का संतुलित इस्तेमाल करें, तो सरसों की पैदावार और दानों में तेल की मात्रा बेहतर हो सकती है.

जरूरत के हिसाब से डालें सरसों का बीज

सरसों की बुवाई करते समय बीज की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. कई किसान ज्यादा पैदावार की उम्मीद में खेत में अधिक बीज डाल देते हैं. लेकिन इससे पौधे बहुत घने उगते हैं और उनके बीच धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए मुकाबला होने लगता है. एक कट्ठा जमीन में हाइब्रिड किस्म के लिए करीब 50 ग्राम और ओपन पॉलिनेटेड यानी सामान्य उन्नत किस्मों के लिए लगभग 90 ग्राम बीज की जरूरत हो सकती है. वहीं, सामान्य तौर पर एक हेक्टेयर में करीब 2.5 किलो बीज पर्याप्त माना जाता है. हालांकि, बीज की सही मात्रा किस्म और बुवाई के तरीके के हिसाब से बदल सकती है.

छिटकवां नहीं, लाइन में करें बुवाई

सरसों की बुवाई छिटकवां तरीके से करने पर खेत में पौधे कहीं ज्यादा तो कहीं कम उगते हैं. इससे सभी पौधों को बराबर जगह और पोषण नहीं मिल पाता. इसलिए किसानों को लाइन में बुवाई करनी चाहिए.

बुवाई के समय एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच करीब 10 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें. इससे पौधों को फैलने और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है. साथ ही निराई-गुड़ाई और फसल की देखभाल करना भी आसान हो जाता है.

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सरसों में सल्फर डालना न भूलें

सरसों की फसल में सल्फर का खास महत्व है. कई किसान यूरिया, डीएपी और पोटाश तो डालते हैं, लेकिन सल्फर पर ध्यान नहीं देते. जबकि सल्फर पौधों में तेल बनने की प्रक्रिया में मदद करता है. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रति एकड़ करीब 11 किलो सल्फर दिया जा सकता है. इससे दानों में तेल की मात्रा बेहतर करने में मदद मिलती है. हालांकि, इसकी सही मात्रा मिट्टी की जांच और खाद के प्रकार के आधार पर तय करनी चाहिए.

फूल आने से पहले करें दूसरी सिंचाई

सरसों की फसल में सही समय पर सिंचाई करना भी जरूरी है.

खासकर फूल आने से पहले खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए.

इस समय दूसरी सिंचाई करने से फूल और फलियों के विकास में मदद मिलती है.

अगर इस दौरान पानी की कमी हो जाए तो फसल की बढ़त और दानों के विकास पर असर पड़ सकता है.

किसान ध्यान रखें कि खेत में जरूरत से ज्यादा पानी न भरें.

सिंचाई का समय मिट्टी की नमी और मौसम को देखकर तय करें.

इस तरह सही बीज मात्रा, लाइन में बुवाई, संतुलित खाद और समय पर सिंचाई अपनाकर सरसों की फसल से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है.

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