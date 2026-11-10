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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार

'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार

रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वे अब देश की सेना और अर्ध-सैनिक बलों को उकसाने का काम कर रहे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 10 Nov 2026 05:16 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान को लेकर पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर राहुल गांधी को गंभीरता से लेता कौन है?

उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वे अब देश की सेना और अर्ध-सैनिक बलों को उकसाने का काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बस्तर में कमाल का काम हुआ है, सारा नक्सलवाद खत्म हो गया है.

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राहुल गांधी कैसी भाषा बोल रहे? - रविशंकर प्रसाद 

बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में अर्ध-सैनिक बलों के जवानों के बधाई देने गए थे और राहुल गांधी क्या कहते हैं? CRPF और BSF के किसी जवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा. यह कोई भाषा है क्या? वे कभी सेना पर सवाल उठाएंगे, कभी BSF पर सवाल उठाएंगे.’

राहुल गांधी संसद में आइए और बहस कीजिए- रविशंकर प्रसाद

वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस के लिए दी गई चुनौती पर भी BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी से कहा गया कि आप सदन में आइए, बहस कीजिए, लेकिन आप सदन तो चलने देते हीं नहीं हैं. तो अब आपसे चौराहे पर बहस होगी क्या? क्या यही आपका स्तर हो चुका है?’

इस दौरान भाजपा नेता ने कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर कहा, ‘मैं पहले किताब को पढूंगा, फिर इस पर जवाब दूंगा.’

प्रधानमंत्री मोदी के बस्तर दौरे पर क्या बोले थे राहुल गांधी?

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के बस्तर में अर्ध-सैनिक बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के कैंप दौरे को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने सोमवार (9 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के बस्तर में दिए संबोधन के वीडियो पोस्ट को फिर से शेयर किया.

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘प्रिय CRPF के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं. उन्होंने हमें नक्सली कहा. मेरी चुनौती कायम है. वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है. कोई भी समय, किसी भी जगह. मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी.’ 

यह भी पढ़ेंः Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 10 Nov 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
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