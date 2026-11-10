'चौराहे पर बहस होगी क्या? ये हो गया आपका स्तर', राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान को लेकर पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर राहुल गांधी को गंभीरता से लेता कौन है?

उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वे अब देश की सेना और अर्ध-सैनिक बलों को उकसाने का काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बस्तर में कमाल का काम हुआ है, सारा नक्सलवाद खत्म हो गया है.

राहुल गांधी कैसी भाषा बोल रहे? - रविशंकर प्रसाद

#WATCH | पटना, बिहार | भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, "राहुल गांधी को गंभीरता से लेता कौन है? उनकी पार्टी ऐसा करती है क्या? ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वे अब देश की सेना और अर्धसैनिक बलों को उकसाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बस्तर में कमाल का काम हुआ है, सारा नक्सलवाद खत्म हो गया। वहां प्रधानमंत्री बधाई देने गए थे और राहुल गांधी क्या कहते हैं? किसी जवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा? ये कोई भाषा है क्या?... राहुल गांधी से कहा गया कि आप सदन में आएं, बहस कीजिए, आप सदन चलने नहीं देते हैं। अब चौराहे पर आपसे बहस होगी क्या? यही आपका स्तर हो चुका है?" कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब पर उन्होंने कहा, "मैं पढूंगा फिर इस पर जवाब दूंगा..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026

बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में अर्ध-सैनिक बलों के जवानों के बधाई देने गए थे और राहुल गांधी क्या कहते हैं? CRPF और BSF के किसी जवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा. यह कोई भाषा है क्या? वे कभी सेना पर सवाल उठाएंगे, कभी BSF पर सवाल उठाएंगे.’

राहुल गांधी संसद में आइए और बहस कीजिए- रविशंकर प्रसाद

वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस के लिए दी गई चुनौती पर भी BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी से कहा गया कि आप सदन में आइए, बहस कीजिए, लेकिन आप सदन तो चलने देते हीं नहीं हैं. तो अब आपसे चौराहे पर बहस होगी क्या? क्या यही आपका स्तर हो चुका है?’

इस दौरान भाजपा नेता ने कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर कहा, ‘मैं पहले किताब को पढूंगा, फिर इस पर जवाब दूंगा.’

प्रधानमंत्री मोदी के बस्तर दौरे पर क्या बोले थे राहुल गांधी?

Dear @crpfindia, Your faces said it all: you didn't buy the PM's lies. He called us Naxals. My challenge stands. Let him debate me on who is anti-national and who is controlled by foreign forces. Any time, any place. My guarantee: after the debate, the PM won't have the guts to stand in front of a single jawan again. प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती क़ायम है। वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह। मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 9, 2026

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के बस्तर में अर्ध-सैनिक बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के कैंप दौरे को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने सोमवार (9 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के बस्तर में दिए संबोधन के वीडियो पोस्ट को फिर से शेयर किया.

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, ‘प्रिय CRPF के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं. उन्होंने हमें नक्सली कहा. मेरी चुनौती कायम है. वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है. कोई भी समय, किसी भी जगह. मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी.’

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