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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमापवन कल्याण से ज्यादा अमीर हैं अन्ना कोनिडेला, जानें कितनी है नेटवर्थ

पवन कल्याण से ज्यादा अमीर हैं अन्ना कोनिडेला, जानें कितनी है नेटवर्थ

साउथ सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से अलग होने के ऐलान के बाद अन्ना कोनिडेला फिर चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अन्ना कोनिडेला कौन हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 05:40 PM (IST)
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साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला से 13 साल की शादी के बाद अलग होने का ऐलान किया है. दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर आपसी सहमति से अलग होने की जानकारी दी. 

इस बीच अन्ना कोनिडेला की भी काफी चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अन्ना कौन हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

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कौन हैं अन्ना कोनिडेला?
पवन कल्याण और अन्ना कोनिडेला ने साल 2013 में शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात साल 2011 में तेलुगु फिल्म तीन मार की शूटिंग के दौरान हुई थी. अन्ना ने भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था.

इस शादी से कपल के दो बच्चे हैं. बेटी पोलेना अंजना पवनोवा और बेटा मार्क शंकर पवनोविच.

पवन कल्याण से ज्यादा अमीर हैं अन्ना कोनिडेला, जानें कितनी है नेटवर्थ

अन्ना कोनिडेला की नेटवर्थ
अन्ना कोनिडेला रूस की रहने वाली हैं. वो एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं. शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली. वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं. asianet net की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अन्ना के पास लगभग 1,800 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें उनकी रूस और सिंगापुर की प्रॉपर्टी शामिल हैं. 

पवन कल्याण से ज्यादा अमीर हैं अन्ना कोनिडेला, जानें कितनी है नेटवर्थ
 
वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन कल्याण की नेटवर्थ करीब 120 से 150 करोड़ रुपये के बीच है.

पवन कल्याण की शादियां
बता दें कि पवन कल्याण ने साल 1997 में पहली शादी नंदिनी से की  थी.  ये एक अरेंज मैरिज. साल 1999 में दोनों अलग हो गए थे और इनका कानूनी रूप से तलाक 2008 में हुआ.  बाद में 2009 में उन्होंने एक्ट्रेस रेणु देसाई से शादी की, जिनसे उनके दो बच्चे एक बेटी और एक बेटा हैं, साल 2012 में तलाक के साथ उनकी ये शादी भी खत्म हो गई.

वहीं अब उनकी तीसरी शादी भी टूट गई है.

पवन कल्याण से ज्यादा अमीर हैं अन्ना कोनिडेला, जानें कितनी है नेटवर्थ

पवन कल्याण की आखिरी बार फिल्म में  'दे कॉल्ड हिम ओजी' देखा गया था, जो साल 2025 में रिलीज हुई थी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Pawan Kalyan
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