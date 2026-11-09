30 हजार फीट की ऊंचाई यात्रियों ने मनाई दिवाली, पायलट ने दिया साथ

दीवाली पर अपने घर-परिवार से दूर 30,000 फीट की ऊंचाई पर सफर कर रहे यात्रियों के लिए यह सफर किसी सपने जैसा बन गया. अक्सर लोग त्योहारों पर घर न पहुंच पाने का अफसोस मनाते हैं, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस के एक पायलट ने अपने एक छोटे और मजेदार आइडिया से पूरे हवाई जहाज को खुशियों और रोशनी से भर दिया.

सोशल मीडिया पर इस अनोखे और दिल छू लेने वाले जश्न का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई पायलट की तारीफ करते नहीं थक रहा.

"फोन की फ्लैशलाइट जलाओ और दीवाली मनाओ!"

इंडिगो के कैप्टन प्रदीप कृष्णन ने उड़ान के दौरान विमान के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर एक खास संदेश दिया. उन्होंने सभी यात्रियों को दीवाली की शुभकामनाएं दीं और याद दिलाया कि यह त्योहार रोशनी का है. इसके बाद उन्होंने यात्रियों से एक अनोखी अपील की. उन्होंने सभी से अपने-अपने मोबाइल फोन निकालकर फ्लैशलाइट ऑन करने को कहा.

पायलट की बात सुनते ही पूरे केबिन में बैठे यात्रियों ने तुरंत अपने फोन की लाइटें जला दीं. देखते ही देखते पूरा प्लेन सैकड़ों छोटी-छोटी रोशनियों से जगमगा उठा. घर से दूर बादलों के बीच सफर कर रहे अनजान लोग अचानक एक साथ दीवाली का जश्न मनाने लगे.

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'जो भी मिठाई खाओ, वो प्रोटीन बन जाए!'

पायलट प्रदीप कृष्णन ने इस खूबसूरत वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. लेकिन सबसे मजेदार बात थी उनका दिया हुआ दीवाली का मैसेज.

उन्होंने हंसते हुए लिखा, "दुआ है कि आज आप जो भी मिठाई खाएं, वो जादू से प्रोटीन में बदल जाए! हैप्पी दीवाली दोस्तों, मजे करो, खूब खाओ और 'जॉली आह इरूंगा' यानी हमेशा खुश रहो." मिठाइयों को प्रोटीन में बदलने वाली इस फनी बात ने लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि दीवाली पर हर कोई बिना सोचे-समझे जमकर मिठाइयां खाता है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले: 'पायलट हो तो ऐसा!'

हवा में मनाए गए इस सादगी भरे लेकिन बेहद खूबसूरत जश्न का वीडियो देखकर नेटिजन्स भावुक भी हो रहे हैं और खुश भी...

कमेंट्स में एक यूजर ने लिखा, "त्योहार मनाने के लिए बड़ी-बड़ी सजावट की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छे दिल और थोड़े से आइडिया की जरूरत होती है."

दूसरे यूजर ने लिखा, "पायलट साहब ने घर से दूर सफर कर रहे लोगों की दीवाली यादगार बना दी, यह बहुत ही प्यारा गेस्चर था."

वहीं कई लोगों ने पायलट की 'मिठाई से प्रोटीन' वाली दुआ को दीवाली का सबसे बेस्ट विश बताया.

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