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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: हाथ में 30 शॉट्स लेकर निकला शख्स, दिवाली का ऐसा वीडियो देख दहल गए यूजर्स

Viral Video: हाथ में 30 शॉट्स लेकर निकला शख्स, दिवाली का ऐसा वीडियो देख दहल गए यूजर्स

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सुरक्षा के नाम पर सिर पर सिर्फ एक हेलमेट पहने नजर आ रहा है. उसके हाथ में 30 शॉट्स (Sky Shots) वाली पटाखों का एक पूरा डिब्बा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Nov 2026 04:22 PM (IST)
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दीवाली के त्यौहार पर सोशल मीडिया पर आतिशबाजी के कई तरह के अनोखे, अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे सामने आते रहते हैं. लेकिन कुछ लोग वायरल होने की होड़ में और 'हीरो' बनने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान ऐसे खतरे में डाल देते हैं कि देखने वालों की सांसें थम जाएं. हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा ही हैरतअंगेज़ और खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने आतिशबाजी का ऐसा तरीका अपनाया मानो वह सड़क पर असली मिसाइल लॉन्च कर रहा हो.

शख्स की इस हरकत का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और लोग इसे 'अति बेवकूफी' करार दे रहे हैं.

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सिर पर हेलमेट और हाथ में 30 शॉट्स... सड़क पर दागीं आतिशबाजी!

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सुरक्षा के नाम पर सिर पर सिर्फ एक हेलमेट पहने नजर आ रहा है. उसके हाथ में 30 शॉट्स (Sky Shots) वाली पटाखों का एक पूरा डिब्बा है. शख्स ने उस 30 शॉट्स का मुंह सामने सड़क की दिशा में किया और उसमें आग लगा दी.

आग लगते ही जैसे ही पटाखों से एक के बाद एक धांय-धांय करके रंग-बिरंगे शॉट्स सामने की ओर छूटने लगे, शख्स सड़क पर आगे बढ़ने लगा. नजारा ऐसा लग रहा था मानो कोई एक्शन फिल्म का हीरो हाथ में गन या मिसाइल लॉन्चर लेकर दुश्मनों पर दाग रहा हो. सड़क पर गुजर रहे लोग और आसपास खड़े नागरिक इस मंजर को देखकर दंग रह गए और अपनी जान बचाने के लिए साइड होते दिखे.

जरा सी चूक और हो सकता था बड़ा हादसा!

शख्स भले ही इस हरकत को अपना टैलेंट और स्टाइल समझकर रील्स बना रहा था, लेकिन यह स्टंट बेहद जानलेवा साबित हो सकता था. 30 शॉट्स का रुख सामने की तरफ होने के कारण कोई भी जलता हुआ पटाखा किसी राहगीर, किसी गाड़ी या किसी दुकान में जाकर घुस सकता था.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

पटाखे का एक भी शॉट अगर उल्टा फट जाता या शख्स के हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता, तो हेलमेट भी उसे किसी बड़े हादसे से नहीं बचा पाता.

नेटिजन्स का फूटा गुस्सा: 'रील के चक्कर में पागल हो गए हैं लोग'

इस खौफनाक और गैर-जिम्मेदाराना वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूज़र्स भी काफी भड़के हुए हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं:

कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "इसे हीरोपंती नहीं बल्कि बेवकूफी कहते हैं, अगर कोई शॉट किसी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में लग जाता तो कौन जिम्मेदार होता?"

दूसरे यूजर ने लिखा, "व्यूज और लाइक पाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इस पर तुरंत पुलिस का चालान होना चाहिए."

वहीं कई लोगों ने इस तरह के जानलेवा स्टंट्स से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 04:20 PM (IST)
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