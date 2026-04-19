हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: टूर्नामेंट में नहीं बुलाया तो ट्रैक्टर लेकर जोत डाली पूरी पिच, मैच के बीच हुआ जमकर ड्रामा

Viral Video: टूर्नामेंट में नहीं बुलाया तो ट्रैक्टर लेकर जोत डाली पूरी पिच, मैच के बीच हुआ जमकर ड्रामा

Vi Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ट्रैक्टर से पिच को खराब करता नजर आ रहा है, आइए जानते हैं पूरा मामला

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 19 Apr 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि जिसके पास बैट या बॉल होती थी, मैदान में रूल्स भी उसी के होते थे. इन नियमों को न मानो तो क्रिकेट भी नहीं होता था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मामला कुछ ऐसा ही है. हालांकि, वीडियो में जो कारनामा किया गया है वो थोड़ा अलग है.

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसे @gharkekalesh नाम के X हैंडल से पोस्ट किया गया है. इसमें एक युवक नीले रंग का ट्रैक्टर लेकर क्रिकेट मैदान में घुस जाता है और सीधे पिच को ही जोतने लग जाता है. यह घटना कथित तौर पर एक चल रहे फाइनल मैच के दौरान हुई जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

क्या थी नाराजगी की वजह?

जैसा कि बताया जा रहा है, यह वीडियो महाराष्ट्र के जलगांव का है और कथित तौर पर ट्रैक्टर चलाने वाले युवक को टूर्नामेंट में बुलाया नहीं गया था. इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया और मैच को खत्म करने के लिए ग्राउंड के सबसे जरूरी हिस्से यानी पिच को ही खत्म कर दिया. पिच खराब हो जाने के कारण मैच को बीच में ही रोकना पड़ गया, जिससे खिलाड़ी और दर्शक काफी ज्यादा नाराज दिखे.

यह भी पढ़ेंः Trending Video: कॉलेज में अनियमितताओं की स्टूडेंट ने की शिकायत, हाथापाई करने लगा टीचर; वीडियो देख भड़के यूजर्स

वीडियो में भीड़ की प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही युवक पिच खराब करके ट्रैक्टर को साइड लेकर जाता है, बड़ी संख्या में भीड़ उसकी तरफ दौड़ पड़ती है. कुछ लोग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन कैमरे में कैद करते हैं. ग्राउंड का माहौल एकदम अफरा-तफरी वाला दिखाई देता है.

वायरल वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे खेल भावना के खिलाफ बता रहे हैं तो कुछ इस पर मजाकिया अंदाज में तंज कस रहे हैं. एक यूजर लिखता है, "भाई हमारे यहां ऐसे ही होता है." एक दूसरा यूजर लिखता है, "भाई तो शादी में रूठे हुए फूफा जी की तरह लग रहा है." इसी प्रकार की काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

यह भी पढ़ेंः Viral video: छत की रेलिंग पर लटका था मासूम, सुपरमैन की तरह आया लंगूर और बचा ली जान; देखें वीडियो

Published at : 19 Apr 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Cricket Controversy Maharashtra Jalgaon Video Tractor On Cricket Pitch Cricket Match Disruption Jalgaon Cricket News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: टूर्नामेंट में नहीं बुलाया तो ट्रैक्टर लेकर जोत डाली पूरी पिच, मैच के बीच हुआ जमकर ड्रामा
टूर्नामेंट में नहीं बुलाया तो ट्रैक्टर लेकर जोत डाली पूरी पिच, मैच के बीच हुआ जमकर ड्रामा
ट्रेंडिंग
"नहीं थम रही अचानक मौत" जिम करते हुए युवक को आया अटैक और तोड़ दिया दम! दिल दहला रहा वीडियो
ट्रेंडिंग
Trending Video: कॉलेज में अनियमितताओं की स्टूडेंट ने की शिकायत, हाथापाई करने लगा टीचर; वीडियो देख भड़के यूजर्स
कॉलेज में अनियमितताओं की स्टूडेंट ने की शिकायत, हाथापाई करने लगा टीचर; वीडियो देख भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
क्या चोर बनेगा रे तू... ट्रेन से महिला का फोन छीनने की कोशिश में लुटेरे की कुटाई, वीडियो वायरल
क्या चोर बनेगा रे तू... ट्रेन से महिला का फोन छीनने की कोशिश में लुटेरे की कुटाई, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास
'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
ओटीटी
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
विश्व
ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा', खाड़ी में कितने और शिप फंसे?
ईरान ने भारतीय टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा'
एग्रीकल्चर
खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा
खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा
एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget