टूर्नामेंट में नहीं बुलाया तो ट्रैक्टर लेकर जोत डाली पूरी पिच, मैच के बीच हुआ जमकर ड्रामा

Viral Video: बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि जिसके पास बैट या बॉल होती थी, मैदान में रूल्स भी उसी के होते थे. इन नियमों को न मानो तो क्रिकेट भी नहीं होता था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मामला कुछ ऐसा ही है. हालांकि, वीडियो में जो कारनामा किया गया है वो थोड़ा अलग है.

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसे @gharkekalesh नाम के X हैंडल से पोस्ट किया गया है. इसमें एक युवक नीले रंग का ट्रैक्टर लेकर क्रिकेट मैदान में घुस जाता है और सीधे पिच को ही जोतने लग जाता है. यह घटना कथित तौर पर एक चल रहे फाइनल मैच के दौरान हुई जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

Tractor Driver plows the cricket pitch mid-final in Jalgaon after the driver wasn’t invited to the tournament 😭 pic.twitter.com/LLS61mkRWJ — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 18, 2026

क्या थी नाराजगी की वजह?

जैसा कि बताया जा रहा है, यह वीडियो महाराष्ट्र के जलगांव का है और कथित तौर पर ट्रैक्टर चलाने वाले युवक को टूर्नामेंट में बुलाया नहीं गया था. इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया और मैच को खत्म करने के लिए ग्राउंड के सबसे जरूरी हिस्से यानी पिच को ही खत्म कर दिया. पिच खराब हो जाने के कारण मैच को बीच में ही रोकना पड़ गया, जिससे खिलाड़ी और दर्शक काफी ज्यादा नाराज दिखे.

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वीडियो में भीड़ की प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही युवक पिच खराब करके ट्रैक्टर को साइड लेकर जाता है, बड़ी संख्या में भीड़ उसकी तरफ दौड़ पड़ती है. कुछ लोग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन कैमरे में कैद करते हैं. ग्राउंड का माहौल एकदम अफरा-तफरी वाला दिखाई देता है.

वायरल वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे खेल भावना के खिलाफ बता रहे हैं तो कुछ इस पर मजाकिया अंदाज में तंज कस रहे हैं. एक यूजर लिखता है, "भाई हमारे यहां ऐसे ही होता है." एक दूसरा यूजर लिखता है, "भाई तो शादी में रूठे हुए फूफा जी की तरह लग रहा है." इसी प्रकार की काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

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