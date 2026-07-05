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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: धान रोपाई कर रही नन्हीं बच्चियों ने खेत में किया धमाकेदार डांस, वीडियो देख यूजर्स का गदगद हुआ दिल

Video: धान रोपाई कर रही नन्हीं बच्चियों ने खेत में किया धमाकेदार डांस, वीडियो देख यूजर्स का गदगद हुआ दिल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में धान की रोपाई का काम चल रहा है. इसी बीच दो छोटी बच्चियां पूरे जोश के साथ 'पालकी में होके सवार चली रे' गाने पर डांस करने लगती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Jul 2026 11:03 PM (IST)
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कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो बिना किसी बड़े सेट, महंगे कपड़ों या चमक-दमक के भी सीधे दिल में उतर जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. धान की रोपाई के बीच कीचड़ से भरे खेत में दो नन्हीं बच्चियों ने बॉलीवुड के मशहूर गाने 'पालकी में होके सवार चली रे' पर ऐसा शानदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. मासूम मुस्कान, जबरदस्त एक्सप्रेशन और देसी अंदाज ने लोगों का दिल गदगद कर दिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

धान की रोपाई के बीच शुरू हुआ दिल जीतने वाला डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में धान की रोपाई का काम चल रहा है. इसी बीच दो छोटी बच्चियां पूरे जोश के साथ 'पालकी में होके सवार चली रे' गाने पर डांस करने लगती हैं. रंग-बिरंगे कपड़ों में सजी दोनों बच्चियां जिस आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ डांस करती हैं, वह हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. आसपास खेत में काम कर रहे लोग भी अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन कैमरा इन नन्हीं परियों के शानदार डांस पर ही टिक जाता है.

 
 
 
 
 
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मासूमियत और देसी अंदाज ने लूट ली महफिल

इस वीडियो की सबसे खास बात बच्चियों की मासूम मुस्कान और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन हैं. बिना किसी प्रोफेशनल स्टेज या डांस फ्लोर के, कीचड़ से भरे खेत में उन्होंने जिस खूबसूरती से डांस किया, उसने वीडियो को और भी खास बना दिया. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और बच्चियों के टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बरसाया प्यार

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बच्चियों की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यही है असली खुशी, जहां मासूमियत और टैलेंट दोनों साथ नजर आते हैं. दूसरे यूजर ने कहा, इन बच्चियों की मुस्कान ने पूरा दिन बना दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, महंगे सेट और बड़े डांसर भी इस देसी अंदाज के सामने फीके लग रहे हैं. वीडियो को _bristi__official_07 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 11:00 PM (IST)
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