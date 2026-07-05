Video: धान रोपाई कर रही नन्हीं बच्चियों ने खेत में किया धमाकेदार डांस, वीडियो देख यूजर्स का गदगद हुआ दिल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में धान की रोपाई का काम चल रहा है. इसी बीच दो छोटी बच्चियां पूरे जोश के साथ 'पालकी में होके सवार चली रे' गाने पर डांस करने लगती हैं.
कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो बिना किसी बड़े सेट, महंगे कपड़ों या चमक-दमक के भी सीधे दिल में उतर जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक प्यारा वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. धान की रोपाई के बीच कीचड़ से भरे खेत में दो नन्हीं बच्चियों ने बॉलीवुड के मशहूर गाने 'पालकी में होके सवार चली रे' पर ऐसा शानदार डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. मासूम मुस्कान, जबरदस्त एक्सप्रेशन और देसी अंदाज ने लोगों का दिल गदगद कर दिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
धान की रोपाई के बीच शुरू हुआ दिल जीतने वाला डांस
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खेत में धान की रोपाई का काम चल रहा है. इसी बीच दो छोटी बच्चियां पूरे जोश के साथ 'पालकी में होके सवार चली रे' गाने पर डांस करने लगती हैं. रंग-बिरंगे कपड़ों में सजी दोनों बच्चियां जिस आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ डांस करती हैं, वह हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. आसपास खेत में काम कर रहे लोग भी अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन कैमरा इन नन्हीं परियों के शानदार डांस पर ही टिक जाता है.
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मासूमियत और देसी अंदाज ने लूट ली महफिल
इस वीडियो की सबसे खास बात बच्चियों की मासूम मुस्कान और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन हैं. बिना किसी प्रोफेशनल स्टेज या डांस फ्लोर के, कीचड़ से भरे खेत में उन्होंने जिस खूबसूरती से डांस किया, उसने वीडियो को और भी खास बना दिया. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और बच्चियों के टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बरसाया प्यार
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बच्चियों की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यही है असली खुशी, जहां मासूमियत और टैलेंट दोनों साथ नजर आते हैं. दूसरे यूजर ने कहा, इन बच्चियों की मुस्कान ने पूरा दिन बना दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, महंगे सेट और बड़े डांसर भी इस देसी अंदाज के सामने फीके लग रहे हैं. वीडियो को _bristi__official_07 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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