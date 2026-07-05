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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा

पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा

Punjab Municipal Elections News: फिरोजपुर के गुरु हर सहाय नगर कौंसिल चुनाव में कांग्रेस ने 15 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की. ममदोट नगर पंचायत की बची दो सीटों पर शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Jul 2026 10:44 PM (IST)
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पंजाब के फिरोजपुर जिले में नगर निकाय चुनाव के नतीजों में हलका गुरु हर सहाय नगर कौंसिल में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया. 15 वार्डों में से कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि दो सीटें शिरोमणि अकाली दल के खाते में गईं. वहीं, ममदोट नगर पंचायत में पहले ही आम आदमी पार्टी 9 और अकाली दल 2 सीटें निर्विरोध जीत चुका था.

रविवार को बची दो सीटों पर हुए मतदान में शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की. नतीजों के बाद विजयी उम्मीदवारों और समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और नाच-गाकर जीत का जश्न मनाया.

(खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 05 Jul 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Municipal Elections CONGRESS PUNJAB NEWS
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