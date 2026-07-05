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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल

PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल

Pakistan Army Shooting: पीओके में पाकिस्तानी जुल्म सितम के एक महीने पूरे होने पर ददियाल में शाम 4 बजे जब प्रदर्शनकारियों का जत्था ददयाल-मीरपुर पुल पर पहुंचा, तो पाक रेंजर्स ने AK-47 से फायर खोल दिया.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 05 Jul 2026 10:42 PM (IST)
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  • पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ़ LoC पर प्रदर्शन, भारत में शामिल होने की मांग।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में रविवार (5 जुलाई, 2026) को एक बार फिर पाकिस्तानी सेना और पीओके पुलिस ने गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और 14 लोग घायल हुए हैं. गोलीबारी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद और ददियाल में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, पीओके में पाकिस्तानी जुल्म सितम के एक महीने पूरे होने पर ददियाल में शाम 4 बजे जब प्रदर्शनकारियों का जत्था ददयाल-मीरपुर पुल पर पहुंचा, तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने AK-47 से फायर खोल दिया और पीओके की पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े.

ददयाल के अलावा मुजफ्फराबाद में भी फायरिंग

PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल

तकरीबन 20 मिनट तक लगातार चली फायरिंग में मोहम्मद याकूब नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. ददयाल की तरह की मुजफ्फाराबाद में दोपहर साढ़े तीन बजे नीलम पुल पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, जब मस्जिद में अजान दी जा रही थी. हालांकि, मुजफ्फराबाद में किसी के मारे जाने की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आज हुई गोलीबारी के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथों मारे जाने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या 59 को चुकी है. 

भारत के साथ मिलना चाहता है पीओके 

PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल

पीओके में किस तरह से लोग पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ हैं, इसकी एक तस्वीर रविवार (5 जुलाई, 2026) को LoC से कुछ मीटर तितरीनोट के सामने दिखी, जहां पीओके के आम लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से महज कुछ मीटर दूर पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. ये तस्वीर कल शनिवार (4 जुलाई, 2026) को अवामी एक्शन कमेटी के उस ऐलान पर मुहर है जहां पर प्रदर्शन की अगुआई करने वाली अवामी एक्शन कमेटी ने जम्मू के लोगों से खाने की अपील की और भारत के साथ फिर से मिलने का नारा बुलंद किया. 

यह भी पढ़ेंः PoJK में पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन! 'हुक्मरानों हम तुम्हारी मौत हैं' के नारों से कांपा इस्लामाबाद

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 05 Jul 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Pakistan Asim Munir PAKISTAN Army PoK Protest
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