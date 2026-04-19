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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTrending Video: कॉलेज में अनियमितताओं की स्टूडेंट ने की शिकायत, हाथापाई करने लगा टीचर; वीडियो देख भड़के यूजर्स

Trending Video: कॉलेज में अनियमितताओं की स्टूडेंट ने की शिकायत, हाथापाई करने लगा टीचर; वीडियो देख भड़के यूजर्स

Trending Video: बिहार का बताया जाने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शिक्षक छात्र को पीट रहा है, जानते हैं पूरा मामला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 19 Apr 2026 09:12 AM (IST)
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Trending Video: बिहार में कॉलेजों में यह सब क्या हो रहा है, अब शिकायत करने से पहले भी छात्रों को सोचना तो पड़ेगा कहीं शिक्षक को गुस्सा न आ जाए. ऐसे ही बिहार के अलामा इकबाल कॉलेज से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे @gharkekalesh नाम के X हैंडल से पोस्ट किया गया है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जब एक छात्र ने कॉलेज की अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई, तो शिक्षक ने उसके साथ हाथापाई की. इस वीडियो के सामने आने के बाद यह काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

छात्र और शिक्षक के बीच कथित हाथापाई

वायरल वीडियो के अनुसार शिकायत के बाद शिक्षक और छात्र के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई थी. कथित रूप से शिक्षक ने छात्र को पकड़कर उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया. इस दौरान वहां मौजूद अन्य व्यक्ति बीच- बचाव करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन शिक्षक फिर भी नहीं रुका और छात्र के खड़े होते हुए उसे धक्के देकर भगाने लगा. यह पूरा घटनाक्रम इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है.

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कॉलेज परिसर में तनावपूर्ण माहौल

वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि इस घटना के दौरान एक अन्य व्यक्ति ने शिक्षक को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं रुका और छात्र को धक्के देकर कॉलेज परिसर से बाहर निकाल दिया. इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल बन गया. हालांकि, इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो के वायरल होते ही यह मामला काफी गंभीर होता नजर आ रहा है जहां लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग शिक्षक के व्यवहार को गलत बता रहे हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ जांच और सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं. एक यूजर लिखते हैं कि अगर छात्र भी अपने बचाव में कुछ कर देता तो कॉलेज उसका भविष्य ही खराब कर देता, दूसरा यूजर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए बोलता है कि लगता है मास्टर जी WWE का लेसन सिखाने के मूड में थे. इसी प्रकार की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

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Published at : 19 Apr 2026 09:12 AM (IST)
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Bihar Viral Video Social Media Viral News Alama Iqbal College College Irregularities Complaint Teacher Student Fight Teacher Picked Him Up And Slammed Him Down
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