Heavy Rain Alert: मुंबई में सोमवार को स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद, BMC ने जारी किया आदेश

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश और भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से सोमवार, 6 जुलाई 2026 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बड़ा फैसला लिया है. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई के सभी सरकारी, निजी और महानगरपालिका के स्कूलों व कॉलेजों में सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है.

बीएमसी ने किया स्पष्ट

बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला खराब मौसम और संभावित भारी बारिश के मद्देनजर एहतियात के तौर पर लिया गया है, ताकि छात्रों और अभिभावकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. हालांकि, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी और निजी कार्यालय अपने तय समय के अनुसार खुले रहेंगे और सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा.

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गंभीरता से लें मौसम विभाग की चेतावनी

बीएमसी प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लें. बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और भारी बारिश, जलभराव तथा तेज हवाओं को देखते हुए प्रशासन की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें. लगातार बदलते मौसम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर आगे भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं.

पालघर में भी लिया गया फैसला

भारतीय मौसम विभाग की ओर से 6 जुलाई को पालघर जिले के कुछ इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. जिलाधिकारी डॉ. इंदू रानी जाखड़ ने जिले के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सोमवार, 6 जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया है.

प्रशासन ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में बारिश की स्थिति सामान्य रहेगी या कम प्रभाव रहेगा, वहां के प्रधानाध्यापक स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर अपने स्तर पर उचित निर्णय ले सकेंगे. जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जा सकती हैं. जिला प्रशासन ने नागरिकों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की है.

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