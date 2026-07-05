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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box office Collection Live Updates: 'अल्फा' 25 करोड़ के हुई पार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन

Sunday Box office Collection Live Updates: 'अल्फा' 25 करोड़ के हुई पार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन

Sunday Box office Collection Live 5th july: रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच तगड़ा क्लैश देखने के लिए मिल रहा है. 'अल्फा' को वीकेंड का फायदा मिलता दिख रहा है, जानिए रविवार का कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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Sunday BO Collection Live Updates:  बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड के मौके पर फिल्मों के बीच बड़ा टकराव देखने के लिए मिल रहा है. फिल्में वीकेंड पर अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं. आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' को वर्ड ऑफ माउथ का धीरे-धीरे फायदा मिलता दिख रहा है. वहीं, 'वेलकम टू द जंगल' की भी कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे में चलिए बताते हैं सभी फिल्मों का रविवार कलेक्शन.

अल्फा का संडे कलेक्शन (Alpha Box Office Collection Day 3 Live) 

फिल्म 'अल्फा' रविवार को भी शानदार कलेक्शन कर रही है. मूवी ने भले ही शुरुआत काफी धीमी की थी लेकिन वीकेंड पर आते-आते इसे छुट्टी का फायदा मिलता दिख रहा है. फिल्म ने जहां पहले दिन शुक्रवार को 9.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, दूसरे दिन शनिवार को इसकी कमाई में उछाल दर्ज की गई. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 11.50 करोड़ रुपये कमाए.
- इसके साथ ही अब 'अल्फा' रविवार तीसरे दिन दोपहर 3 बजे तक 5.06 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. 
- इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया कलेक्शन 25.81 करोड़ पहुंच गया है.

अल्फा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-3 5.06 करोड़ (दोपहर 3 बजे तक) 24.0%
टोटल कलेक्शन 25.81 करोड़  

यह भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, इतना परसेंट वसूला बजट

वेलकम टू द जंगल का दूसरे रविवार का कलेक्शन (Welcome To The Jungle box office Collection Day 10 Live)

अक्षय कुमार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में खूब पसंद की जा रही है, जिसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर मिलता दिख रहा है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 93.15 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं, दूसरे शुक्रवार को 4.50 करोड़, शनिवार 9वें दिन 7.50 करोड़ कमाए थे. 
- वहीं, अब फिल्म ने तीसरे रविवार यानी कि 10वें दिन दोपहर 3 बजे तक 4.30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 
- इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया कलेक्शन 109.45 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-10 4.30 करोड़ (दोपहर 3 बजे तक) 27.0%
टोटल कलेक्शन 109.45 करोड़  

कॉकटेल 2 का तीसरे संडे का कलेक्शन (Cocktail 2 Box Office Collection Day 17 Live)

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर अभी भी ठीक-ठाक कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 70.50 करोड़ का बिजनेस किया था. फिर दूसरे हफ्ते मूवी ने18.90 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके साथ ही फिल्म ने तीसरे शुक्रवार 15वें दिन 0.75 करोड़, 16वें दिन शनिवार को 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. 
- फिल्म ने 17वें दिन यानी कि संडे को दोपहर 3 बजे तक 0.62 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 
- इसकी ऑक्यूपेंसी भी 16% दर्ज की गई है. इसका इंडिया नेट कलेक्शन भी 91.92 करोड़ हो चुका है.

कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-17 0.62 करोड़ (दोपहर 3 बजे तक) 21.0%
टोटल कलेक्शन 91.92 करोड़  

यह भी पढ़ें: आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, पहले दिन बनाए ये 2 बड़े रिकॉर्ड

मां इंटि बंगारम का तीसरे संडे का कलेक्शन (Maa Inti Bangaram Box Office Collection Day 17 Live)

'मां इंटि बंगारम' हिंदी में ना रिलीज होने के बाद भी तमिल और तेलुगु में अच्छी खासी कमाई कर री है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले वीक 33.70 करोड़ और दूसरे हफ्ते 20.25 करोड़ बिजनेस किया है. तीसरे शुक्रवार 15वें दिन 0.75 करोड़ और तीसरे शनिवार 16वें 1.40 करोड़ का कलेक्शन किया. 
- इसके साथ ही फिल्म ने 17वें दिन यानी कि तीसरे संडे 0.73 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- इसकी ऑक्यूपेंसी 24% दर्ज की गई. फिल्म का टोटल इंडिया कलेक्शन 56.83 करोड़ हो चुका है.

मां इंटि बंगारम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-17 0.73 करोड़ (दोपहर 3 बजे तक) 31.0%
टोटल कलेक्शन 56.83 करोड़  

(नोट- फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे. बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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