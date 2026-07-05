Video: ढलते सूरज के सामने हसीना ने किया दिलकश डांस, VIDEO देख लोग बोले- नजरें हटाना मुश्किल
इंटरनेट पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोग बार-बार देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब खूबसूरत मौसम, शानदार डांस और बेहतरीन एक्सप्रेशन एक साथ मिल जाएं, तो नजारा यादगार बन ही जाता है.
सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था और उसी खूबसूरत नजारे के बीच एक लड़की ने ऐसा डांस किया कि सोशल मीडिया यूजर्स का दिल ही जीत लिया. काले रंग की ड्रेस, चेहरे की प्यारी मुस्कान, दिलकश अदाएं और पीछे डूबते सूरज का शानदार नजारा. इस वीडियो ने लोगों को कुछ सेकेंड के लिए जैसे रोक ही दिया. इंटरनेट पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोग बार-बार देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब खूबसूरत मौसम, शानदार डांस और बेहतरीन एक्सप्रेशन एक साथ मिल जाएं, तो नजारा यादगार बन ही जाता है.
ढलते सूरज ने बढ़ा दी डांस की खूबसूरती
वायरल वीडियो में लड़की छत पर खड़ी होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आती है. पीछे डूबता सूरज और सुनहरा आसमान पूरे वीडियो को किसी फिल्मी सीन जैसा बना देता है. हवा में लहराते बाल और चेहरे की मुस्कान डांस में अलग ही चार चांद लगा देते हैं. यही वजह है कि वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.
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एक्सप्रेशन और अदाओं पर फिदा हुए लोग
वीडियो में लड़की के डांस स्टेप्स जितने शानदार हैं, उतने ही दमदार उसके एक्सप्रेशन भी हैं. बिना किसी बड़े सेट या महंगे कैमरे के सिर्फ एक साधारण छत और प्रकृति की खूबसूरती ने इस वीडियो को खास बना दिया. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कभी-कभी सादगी ही सबसे ज्यादा दिल जीत लेती है.
वीडियो पर बरस रहा है प्यार
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि डूबते सूरज के साथ किया गया यह डांस आंखों को सुकून देने वाला है. वहीं कुछ लोगों ने इसे अब तक का सबसे खूबसूरत डांस वीडियो भी बताया.
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सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन
वीडियो देखने के बाद यूजर्स दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पीछे सनसेट और सामने इतना खूबसूरत डांस... इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या होगा. दूसरे ने कहा..ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो. एक और यूजर ने लिखा...सादगी, मुस्कान और शानदार एक्सप्रेशन... यही इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती है. वीडियो को swastisamra.official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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