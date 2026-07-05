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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ढलते सूरज के सामने हसीना ने किया दिलकश डांस, VIDEO देख लोग बोले- नजरें हटाना मुश्किल

Video: ढलते सूरज के सामने हसीना ने किया दिलकश डांस, VIDEO देख लोग बोले- नजरें हटाना मुश्किल

इंटरनेट पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोग बार-बार देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब खूबसूरत मौसम, शानदार डांस और बेहतरीन एक्सप्रेशन एक साथ मिल जाएं, तो नजारा यादगार बन ही जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Jul 2026 06:22 PM (IST)
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सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था और उसी खूबसूरत नजारे के बीच एक लड़की ने ऐसा डांस किया कि सोशल मीडिया यूजर्स का दिल ही जीत लिया. काले रंग की ड्रेस, चेहरे की प्यारी मुस्कान, दिलकश अदाएं और पीछे डूबते सूरज का शानदार नजारा. इस वीडियो ने लोगों को कुछ सेकेंड के लिए जैसे रोक ही दिया. इंटरनेट पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोग बार-बार देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब खूबसूरत मौसम, शानदार डांस और बेहतरीन एक्सप्रेशन एक साथ मिल जाएं, तो नजारा यादगार बन ही जाता है.

ढलते सूरज ने बढ़ा दी डांस की खूबसूरती

वायरल वीडियो में लड़की छत पर खड़ी होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आती है. पीछे डूबता सूरज और सुनहरा आसमान पूरे वीडियो को किसी फिल्मी सीन जैसा बना देता है. हवा में लहराते बाल और चेहरे की मुस्कान डांस में अलग ही चार चांद लगा देते हैं. यही वजह है कि वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

 
 
 
 
 
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एक्सप्रेशन और अदाओं पर फिदा हुए लोग

वीडियो में लड़की के डांस स्टेप्स जितने शानदार हैं, उतने ही दमदार उसके एक्सप्रेशन भी हैं. बिना किसी बड़े सेट या महंगे कैमरे के सिर्फ एक साधारण छत और प्रकृति की खूबसूरती ने इस वीडियो को खास बना दिया. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कभी-कभी सादगी ही सबसे ज्यादा दिल जीत लेती है.

वीडियो पर बरस रहा है प्यार

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि डूबते सूरज के साथ किया गया यह डांस आंखों को सुकून देने वाला है. वहीं कुछ लोगों ने इसे अब तक का सबसे खूबसूरत डांस वीडियो भी बताया.

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सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद यूजर्स दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पीछे सनसेट और सामने इतना खूबसूरत डांस... इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या होगा. दूसरे ने कहा..ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो. एक और यूजर ने लिखा...सादगी, मुस्कान और शानदार एक्सप्रेशन... यही इस वीडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती है. वीडियो को  swastisamra.official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 06:22 PM (IST)
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