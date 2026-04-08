रेन ने अपने वीडियो में बताया कि उसे फ्रांस में पढ़ाई शुरू करने से पहले काफी बड़ा खर्च करना पड़ा. 3 साल की यूनिवर्सिटी फीस 32,00,000, वीजा के लिए बैंक बैलेंस देखना 11,00,000, वीजा और फ्लाइट टिकट 60,000, फॉरेक्स कार्ड 80,000, कंसल्टेंसी फीस 0, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और अपोस्टिल 6,000 . इस तरह कुल खर्च बहुत ज्यादा हो गया, जो आम लोगों के लिए काफी बड़ा अमाउंट है.