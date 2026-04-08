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Viral Video: यूनिवर्सिटी फीस से वीजा तक खर्च किए 44 लाख, भारतीय छात्र ने बताया फ्रांस में पढ़ाई का हिसाब
Viral Video: उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने खुलकर बताया कि भारत से फ्रांस जाकर पढ़ाई करने में उसे कुल कितना खर्च आया.
आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा में है. एक भारतीय लड़की, जिसका नाम रेन (Raine) बताया जा रहा है, इन दिनों फ्रांस में पढ़ाई कर रही है. उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने खुलकर बताया कि भारत से फ्रांस जाकर पढ़ाई करने में उसे कुल कितना खर्च आया. उसका मकसद लोगों को सही जानकारी देना था, लेकिन वीडियो देखने के बाद कई लोग हैरान रह गए और इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे.
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Published at : 08 Apr 2026 08:09 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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