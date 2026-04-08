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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रेंडिंगViral Video: यूनिवर्सिटी फीस से वीजा तक खर्च किए 44 लाख, भारतीय छात्र ने बताया फ्रांस में पढ़ाई का हिसाब

Viral Video: यूनिवर्सिटी फीस से वीजा तक खर्च किए 44 लाख, भारतीय छात्र ने बताया फ्रांस में पढ़ाई का हिसाब

Viral Video: उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने खुलकर बताया कि भारत से फ्रांस जाकर पढ़ाई करने में उसे कुल कितना खर्च आया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Apr 2026 08:09 AM (IST)
Viral Video: उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने खुलकर बताया कि भारत से फ्रांस जाकर पढ़ाई करने में उसे कुल कितना खर्च आया.

आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा में है. एक भारतीय लड़की, जिसका नाम रेन (Raine) बताया जा रहा है, इन दिनों फ्रांस में पढ़ाई कर रही है. उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने खुलकर बताया कि भारत से फ्रांस जाकर पढ़ाई करने में उसे कुल कितना खर्च आया. उसका मकसद लोगों को सही जानकारी देना था, लेकिन वीडियो देखने के बाद कई लोग हैरान रह गए और इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे.

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रेन ने अपने वीडियो में बताया कि उसे फ्रांस में पढ़ाई शुरू करने से पहले काफी बड़ा खर्च करना पड़ा. 3 साल की यूनिवर्सिटी फीस 32,00,000, वीजा के लिए बैंक बैलेंस देखना 11,00,000, वीजा और फ्लाइट टिकट 60,000, फॉरेक्स कार्ड 80,000, कंसल्टेंसी फीस 0, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और अपोस्टिल 6,000 . इस तरह कुल खर्च बहुत ज्यादा हो गया, जो आम लोगों के लिए काफी बड़ा अमाउंट है.
रेन ने अपने वीडियो में बताया कि उसे फ्रांस में पढ़ाई शुरू करने से पहले काफी बड़ा खर्च करना पड़ा. 3 साल की यूनिवर्सिटी फीस 32,00,000, वीजा के लिए बैंक बैलेंस देखना 11,00,000, वीजा और फ्लाइट टिकट 60,000, फॉरेक्स कार्ड 80,000, कंसल्टेंसी फीस 0, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और अपोस्टिल 6,000 . इस तरह कुल खर्च बहुत ज्यादा हो गया, जो आम लोगों के लिए काफी बड़ा अमाउंट है.
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जब लोगों ने यह वीडियो देखा, तो ज्यादातर लोग इस खर्च को देखकर चौंक गए. कई लोगों ने कहा कि इतनी महंगी पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं है. कुछ लोगों ने साफ कहा यह बहुत ज्यादा खर्च है.
जब लोगों ने यह वीडियो देखा, तो ज्यादातर लोग इस खर्च को देखकर चौंक गए. कई लोगों ने कहा कि इतनी महंगी पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं है. कुछ लोगों ने साफ कहा यह बहुत ज्यादा खर्च है.
Published at : 08 Apr 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Study Abroad VIRAL VIDEO Study In France Indian Student Expenses

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